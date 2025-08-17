Fiera del Levante vietata a Israele, la deriva antisemita della rossa Bari

Giulia Sorrentino 17 agosto 2025 a

a

a

Ennesimo episodio folle a Bari: dopo la consegna delle chiavi da parte del sindaco alla relatrice speciale ONU Francesca Albanese, ecco che Israele viene letteralmente silurata dalla Fiera del Levante: questo quanto deciso in vista della nuova edizione in programma dal 13 al 21 settembre. L’esclusione di Tel Aviv avviene su richiesta del sindaco Vito Leccese, che lo scorso primo luglio aveva invitato «a non far partecipare Israele alle attività fieristiche all'interno del quartiere fieristico barese, istituzionali ed economiche».

Giustamente vengono premiati personaggi come la Albanese che non condannano Hamas in quanto organizzazione terroristica ma si mette al bando un popolo intero, causando un enorme riverbero dell’antisemitismo. A sottolinearlo è il presidente dei senatori di Forza Italia Maurizio Gasparri: «A Bari si premiano personaggi sconcertanti, come la ben nota Albanese, e si mette al bando Israele per la fiera del Levante. Il Comune condotto dalla sinistra e dal pessimo Leccese è in preda a un attacco di autentico antisemitismo. Una vergogna per la nobile città di Bari, che non merita atteggiamenti razzisti come quelli dell'attuale amministrazione, su cui ricade una vergogna autentica. Voglio esprimere la solidarietà allo Stato di Israele e al suo ambasciatore in Italia. L'antisemitismo che ha distrutto il Novecento è cominciato anche con atteggiamenti di questo tipo. Speriamo che gli ebrei possano entrare liberamente negli esercizi commerciali di Bari, senza divieti di Leccese, che è dello stesso partito, il Pd, che ha proposto di escludere Israele dalle competizioni sportive internazionali, alimentando pregiudizi antisemiti». La sinistra, in nome di una finta inclusione, altro non fa che mettere al bando un popolo che sta pagando ogni giorno le conseguenze di queste scelte scellerate.