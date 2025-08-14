Hannoun delira: "I guerriglieri di Hamas come i partigiani italiani"

Giulia Sorrentino 14 agosto 2025 a

Spunta un nuovo video esclusivo in cui a parlare è Mohamed Hannoun. Video in cui l’uomo ritenuto vicino ad Hamas, di cui Il Tempo si sta occupando, nega nuovamente la genesi del 7 ottobre 2023: «Questa guerra in corso a Gaza non è una guerra, non è una guerra tra due eserciti. Il primo è l’esercito più potente e militarizzato in Medio Oriente, la quarta potenza militare al mondo. Dall’altra parte sono uomini palestinesi in lotta contro l’oppressore e contro il colonialismo israeliano, per cui non è una guerra, nel nostro caso siamo davanti a un popolo inerme». Quindi no, Hamas non ha causato nessuna guerra, non è all’origine del conflitto, non è un gruppo terroristico. Lui parla di «frottola di questa guerra che hanno avuto conferma da tutto il mondo, sia dagli Stati Uniti, che dalla Nato, che dai paesi arabi di bombardare Gaza con la scusa di sterminare Hamas. Ma cosa c’entra Hamas con gli ospedali? Che c’entra con la scuola? Che c’entra Hamas? Lo scopo è sterminare la popolazione e questo sterminio, questo genocidio resta nel silenzio del nostro governo e della nostra premier Meloni, di Tajani e di tutti i parlamentari».

Poi il paragone surreale: «I nostri partigiani italiani che hanno lottato per la libertà dell’Italia e per la fine del fascismo, li possiamo chiamare terroristi? Non credo che un italiano accetti nemmeno di insinuare che i nostri partigiani fossero dei terroristi. Anche i palestinesi sono partigiani, hanno il diritto di lottare e di combattere». E allora oggi siamo noi che vogliamo porre delle domande ai nuovi partigiani della politica italiana, all’opposizione: siete a conoscenza delle associazioni e dei personaggi che frequentate? Qualora non lo foste, nonostante sia difficile pensarlo, perché non discostarsi da certi soggetti? E qualora non lo foste, non ritenete che un partito che vuole guidare un Paese dovrebbe avere come minimo requisito la consapevolezza del rischio? In che modo si difendono i cittadini da potenziali minacce se non si è in grado di riconoscerle? Anche voi negate che la causa del 7 ottobre sia stato un terribile attacco avvenuto per mano di Hamas e che Iran e Hamas vogliano la distruzione di Israele e del popolo ebraico? Fare un selfie non è un reato, ma quando avete fatto quelle foto eravate presenti in quanto politici? Rappresentava il vostro partito, quindi una fetta d’Italia?

Giuseppe Conte era o no al corrente che una sua deputata, Stefania Ascari, avesse invitato un uomo dal nome di Sulamain Hijazi che ha lavorato con Mohamed Hannoun? Elly Schlein è o no al corrente della vicinanza dei suoi esponenti a simili individui? E, anche lei, perché non dice nulla? Perché Alessandro Di Battista e Stefania Ascari sono andati in missione con l’ABSPP in Libano, dal 10 al 15 gennaio 2023 e nel Sud della Turchia, dal 15 al 20 gennaio 2023? La stessa ABPSS che il 7 ottobre 2024 l’OFAC, Ufficio per il Controllo dei Beni Stranieri statunitense ha definito una «falsa organizzazione caritatevole» che contribuisce a «finanziare l’ala militare di Hamas»? Sostenete anche voi, come Sulaiman Hijazi, che «Chi è solo palestinese può sapere cosa fa Hamas per noi. Hamas ci aiuta in tutto. Non solo combatte ma aiuta molto sul sociale. Noi siamo contenti di avere Hamas in Palestina»? Ognuno di voi è in grado di riconoscere che Hamas è un gruppo terroristico che, prima ancora di far male a Israele, fa male a quel popolo palestinese che voi tanto dite di voler difendere?

