Meloni affonda la sinistra: "Non ci battono e ricorrono ai giudici"

L'intervista al Tg5 di Giorgia Meloni scatena il coro dell'opposizione a cui risponde la stessa premier con un post su Facebook: "Leggo che alcuni esponenti della sinistra – come Bonelli, Fratoianni e compagnia – vorrebbero segnalare il Governo italiano alla Corte Penale Internazionale. Gli stessi che, giusto qualche tempo fa, chiedevano a Bruxelles di aprire una procedura di infrazione contro l’Italia. Ora puntano addirittura a un processo internazionale, tirando in ballo il dramma umanitario a Gaza in modo del tutto strumentale, come se perfino questo fosse colpa nostra", afferma Meloni.

 

Insomma, dopo il caso Almasri ecco la sponda giudiziaria per la politica internazionale. "Tre cose sono ormai chiare a tutti: la prima è che, non riuscendo a batterci in patria, la sinistra cerca sempre il soccorso esterno - scrive Meloni -. La seconda è che dell’immagine dell’Italia e della sua reputazione nel mondo, a loro, non importa assolutamente nulla. La terza è che ormai hanno un’unica strategia e speranza: provare a liberarsi degli avversari per via giudiziaria, perché alla via democratica hanno rinunciato da un pezzo". Ebbene: "Non riusciranno.", promette Meloni. 

 

