Meloni affonda la sinistra: "Non ci battono e ricorrono ai giudici"

07 agosto 2025 a

a

a

L'intervista al Tg5 di Giorgia Meloni scatena il coro dell'opposizione a cui risponde la stessa premier con un post su Facebook: "Leggo che alcuni esponenti della sinistra – come Bonelli, Fratoianni e compagnia – vorrebbero segnalare il Governo italiano alla Corte Penale Internazionale. Gli stessi che, giusto qualche tempo fa, chiedevano a Bruxelles di aprire una procedura di infrazione contro l’Italia. Ora puntano addirittura a un processo internazionale, tirando in ballo il dramma umanitario a Gaza in modo del tutto strumentale, come se perfino questo fosse colpa nostra", afferma Meloni.

Meloni: "Almasri? Ho tutelato l'Italia". E sui giudici: "C'è un disegno politico"

Insomma, dopo il caso Almasri ecco la sponda giudiziaria per la politica internazionale. "Tre cose sono ormai chiare a tutti: la prima è che, non riuscendo a batterci in patria, la sinistra cerca sempre il soccorso esterno - scrive Meloni -. La seconda è che dell’immagine dell’Italia e della sua reputazione nel mondo, a loro, non importa assolutamente nulla. La terza è che ormai hanno un’unica strategia e speranza: provare a liberarsi degli avversari per via giudiziaria, perché alla via democratica hanno rinunciato da un pezzo". Ebbene: "Non riusciranno.", promette Meloni.