Strage di Bologna, lo sdegno di Gramazio: "Mistificazioni su MSI e Almirante per colpire la destra"

04 agosto 2025

Domenico Gramazio ha inviato una lettera al Presidente della Fondazione A.N, il sen.avv. Giuseppe Valentino, e al Presidente della Fondazione Giorgio Almirante, la Dott.ssa Giuliana de Medici: "A nome del FORUM delle associazioni di DESTRA esprimono tutto il nostro sdegno per quanto affermato nella manifestazione del 2 agosto dai vertici della associazione delle vittime della strage di Bologna. Non è ammissibile che si voglia colpire il MSI e il suo leader Giorgio Almirante quali mandanti di quella infame stage. Riteniamo che le Fondazioni in oggetto devono legalmente intervenire a garanzia della verità storica contro l'ennesima mistificazione che vuole colpire la Destra politica Italiana. In attesa di conoscere le vostre decisioni. Noi mettiamo a vostra disposizione il Comitato della Giustizia. Il coordinamento del FORUM".