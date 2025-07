Russia, Mattarella nel mirino del Cremlino: l'Italia protesta, convocato l'ambasciatore

30 luglio 2025 a

C'è anche il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, fra gli "esempi di manifestazione di russofobia" pubblicati su una sezione ad hoc del sito del ministero degli Esteri russo. Il riferimento è al discorso pronunciato all'Università di Marsiglia, in occasione del conferimento della laurea honoris causa il 5 febbraio del 2025. "Il risultato fu un rafforzamento dello spirito di conflitto piuttosto che di cooperazione, nonostante la consapevolezza della necessità di affrontare e risolvere i problemi su più ampia scala. Ma prevalse il principio di predominio, non la cooperazione. E queste furono guerre di conquista. Questo era il piano del Terzo Reich in Europa. L'attuale aggressione russa contro l'Ucraina è di questa natura", il passaggio del Capo dello Stato pubblicato sul portale ufficiale della diplomazia russa.

"I rappresentanti dell'establishment politico occidentale e del regime di Kiev sembrano competere anno dopo anno in fervore russofobo nei loro discorsi e dichiarazioni pubbliche. Quasi ogni giorno, l''incitamento all'odio' viene apertamente utilizzato contro la Russia e i suoi popoli. In questa sezione, registriamo gli esempi più evidenti", viene spiegato. Nella sezione dedicata all'anno 2024, oltre ad un'altra frase di Mattarella pronunciata in occasione dell'80esimo anniversario della battaglia di Montecassino presso il cimitero militare polacco, vengono nominati anche Antonio Tajani e Guido Crosetto. Per quanto riguarda il ministro degli Esteri si fa riferimento a un'intervista rilasciata il 24 febbraio 2024 dove il titolare della diplomazia italiana auspicava le bandiere ucraine alla marcia del 25 aprile perché "i combattenti ucraini, come i partigiani combattono per la libertà". Per quanto riguarda il titolare della Difesa invece viene citata un'intervista del 6 maggio 2024. "Temo che Putin voglia tutta l'Ucraina, e nessuno garantisce che si fermerà lì. È ovvio che ha in mente un ordine internazionale in cui chi è più forte prende gli altri Paesi se e quando vuole", la frase di Crosetto pubblicata sul sito del ministero degli Esteri russo.

In risposta il ministro degli Esteri Tajani ha disposto la convocazione dell’ambasciatore della Federazione russa in Italia, per contestargli l’inserimento del presidente della Repubblica Mattarella e di altre cariche istituzionali in un elenco di presunti “russofobi”.