La Lega sul ddl Roma Capitale: poteri speciali coerenti con il progetto autonomista

30 luglio 2025 a

a

a

"Con la potestà legislativa Roma torna a correre". In una nota congiunta i consiglieri capitolini della Lega, Fabrizio Santori e Maurizio Politi, insieme ad Angelo Valeriani e Marco Penna, rispettivamente segretario provinciale della Lega a Roma e capo dipartimento della Lega per l’autonomia di Roma Capitale intervengono sui "poteri speciali per Roma" che risultano "coerenti con il progetto autonomista della Lega, che mira a valorizzare i territori e ad aumentare poteri e responsabilità agli amministratori".

Con la modifica dell'articolo 114, scrivono i leghisti, "si potrà legiferare su trasporto pubblico locale, polizia amministrativa locale, governo del territorio, commercio, valorizzazione dei beni culturali e ambientali, promozione e organizzazione di attività culturali, turismo, artigianato, servizi e politiche sociali, edilizia residenziale pubblica, organizzazione amministrativa di ROMA CAPITALE. Mentre il Sindaco Gualtieri si diverte a staccare i nostri manifesti dai cartelloni della città ed inaugurare opere progettate, realizzate e finanziate dal Ministero delle infrastrutture, il Governo approva finalmente un passo decisivo per Roma e i suoi cittadini".