No Tav bloccano la Torino-Bardonecchia. Piantedosi: "Guerriglia", Meloni: "Vergognoso"

Nuovo assalto dei No Tav in Val di Susa. I manifestanti per l'ennesima volta hanno usato il Festival Alta Velocità per scatenare il caos e mettere a ferro e fuoco l'autostrada Torino-Bardonecchia. Un gruppo di circa 3mila persone è partito da Venaus per dirigersi verso Susa, proprio dove si trovano i cantieri della linea ferroviaria alta velocità Torino-Lione, e hanno messo in scena una nuova protesta con barricate, incendi e scontri con la polizia. "È vergognoso quanto accaduto oggi in Val di Susa. Gruppi organizzati di No Tav hanno occupato l'autostrada Torino-Bardonecchia, dato l'assalto ai cantieri, lanciato pietre e fumogeni contro le Forze dell'Ordine. Atti di guerriglia urbana indegni di una Nazione civile, che non hanno nulla a che vedere con l'espressione del dissenso e che condanniamo con fermezza", ha dichiarato Giorgia Meloni. "Atti che, con il decreto sicurezza voluto dal Governo potranno essere puniti con maggiore severità e fermezza", ha concluso la premier, esprimendo solidarietà agli agenti.

Durissimo anche il commento del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi. "Quanto accaduto oggi in Val di Susa, durante la manifestazione legata al cosiddetto 'Festival dell'Alta Felicità', è semplicemente vergognoso. Dietro la facciata di un evento 'culturale' si è consumata l'ennesima, inaccettabile azione di violenza organizzata ai danni dello Stato, delle sue infrastrutture e di chi le difende. E pensare che qualcuno ha avuto il coraggio di criticare il decreto Sicurezza: oggi, di fronte all'ennesimo attacco premeditato e gratuito, quelle norme si dimostrano non solo attuali, ma assolutamente necessarie. Abbiamo bisogno di strumenti chiari e rigorosi per difendere la legalità e la sicurezza dei cittadini", ha dichiarato. "Gruppi travisati, violenti, perfettamente coordinati - ha aggiunto - hanno sfondato recinzioni, incendiato strutture, lanciato pietre e fumogeni contro le forze dell'ordine. Non si è trattato di dissenso, ma di un vero e proprio atto di guerriglia urbana. È il volto peggiore di un estremismo ideologico che va isolato e represso con fermezza".