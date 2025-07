FdI fa impazzire Conte sul bimbo di Gaza: "In cura in Italia, sciacallaggio". Come replica

26 luglio 2025 a

a

a

Ha accusato il governo italiano di "voltarsi dall'altra parte" ma è stato inchiodato alla verità dei fatti. Il protagonista della polemica che sta agitando i social in questo fine settimana di luglio è Giuseppe Conte. Il leader del Movimento 5 Stelle ha pubblicato la foto di un bambino malnutrito che vive a Gaza e tacciato la maggioranza di "vigliaccheria" per aver "stretto mani sporche di sangue" e aver "preso premi per l'amicizia con il Governo criminale di Netanyahu". La strumentalizzazione dello scatto del piccolo, però, è stata un boomerang. "Il bambino ritratto nel post pubblicato da Giuseppe Conte è in cura in Italia da tempo. Utilizzare la sua immagine per una campagna di disinformazione è inaccettabile. Ancora una volta, Conte dimostra di essere disposto a tutto pur di fare propaganda, anche a strumentalizzare il dolore e le vite altrui. Questa non è politica. È sciacallaggio", ha tuonato Fratelli d'Italia su X, ricordando al numero uno dei pentastellati che l'Italia, a differenza di quanto sostiene la sinistra, si è sempre spesa per le vittime della crisi umanitaria nella Striscia.

Salvini contrario al riconoscimento dello Stato di Palestina: “Regalo ad Hamas”

Una spiegazione, questa, che ha fatto impazzire l'avvocato di Volturara Appula. "Mi avete dedicato un post accusandomi di 'sciacallaggio' per aver pubblicato sui miei profili social una foto, peraltro già mostrata da vari giornali, di un bambino di Gaza in evidente condizione di denutrizione. Obiettate che il bambino della foto è stato trasferito in Italia ed è in cura nelle nostre strutture sanitarie. E quindi questo, secondo voi, cosa dimostrerebbe? Che a Gaza non è in corso un genocidio ai danni della popolazione palestinese, perseguito con le bombe, la deportazione e la carestia? Che per questo non sono già morti 20.000 bambini?", ha scritto sui social in preda all'ira. Poi ha promesso di parlare con "franchezza" e, come da copione, è tornato all'attacco dell'esecutivo. "Come possiamo girarci dall'altra parte mentre scorrono in tutti i notiziari del mondo libero le immagini dei bambini di Gaza uccisi dalle bombe o destinati a morire per inedia? Se quell’immagine a vostro dire non va bene perché quel bambino è adesso curato in Italia, che dite di queste altre?", ha aggiunto.