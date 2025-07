Sondaggio Pagnoncelli: conferme per FdI, il Pd va giù con le inchieste e il M5S gongola

26 luglio 2025 a

In casa Pd piove sul bagnato e il sondaggio realizzato da Nando Pagnoncelli per il Corriere della Sera ne tiene traccia. A pesare, seppur senza scatenare scossoni evidenti, sono le inchieste della magistratura che hanno colpito l'area del centrosinistra con gli avvisi di garanzia nella Milano di Beppe Sala, le indagini sul candidato presidente della Regione Marche Matteo Ricci e l’inchiesta Rear che ha coinvolto anche il deputato Laus a Torino. Se Fratelli d'Italia si piazza al 28 per cento e porta a casa "un buon risultato", la forza politica guidata da Elly Schlein scende a 21,1% contro il 21,4% dello scorso mese. In calo Forza Italia, che è stimata all’8,1% (-0,3 sullo scorso mese), e la Lega, che si ferma all’8,5%. Impennata di consensi, invece, per il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte, accreditato del 14,3 per cento.

"I continui distinguo del gruppo dirigente del M5S rispetto al Pd, in particolare con l’atteggiamento critico assunto sulle inchieste e il perseguimento di una politica strenuamente pacifista sembrano premianti", spiega il sondaggista, accendendo così un faro sulle crepe che stanno sconquassando il campo largo. Stabili Noi moderati all’1,1 per cento (contro l’1 di giugno). In equilibrio Alleanza Verdi Sinistra al 5,8 per cento così come Italia viva al 2,2 per cento. Segnale positivo invece per +Europa (2,2, +0,5 su giugno). Va giù Azione (2,6 per cento, -0,4 rispetto a giugno). Dato da tenere in considerazione è anche quello che riguarda l'astensione, oggi al 42,5 per cento, ossia un +1,5 rispetto al mese di giugno.