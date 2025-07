Palestina, Salvini contrario al riconoscimento: “Un regalo ai terroristi di Hamas”

26 luglio 2025 a

Riconoscere lo Stato di Palestina "adesso è un regalo ad Hamas, è un regalo ai terroristi islamici. Prima si rilasciano gli ostaggi, e prima si scioglie quella che è riconosciuta a livello planetario come un'organizzazione terroristica. E' come se noi ai tempi avessimo ragionato con le Brigate Rosse, di questo si tratta. Io regali ai terroristi islamici non ne faccio". Non ha alcun dubbio il vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, nel parlare con i giornalisti a Firenze al termine di un sopralluogo al cantiere del passante ferroviario dell'alta velocità. "E' chiaro - ha aggiunto sul tema emerso dopo la volontà di Emmanuel Macron di riconoscere la Palestina - che l'obiettivo finale è avere due popoli, due Stati che convivano pacificamente, ovviamente, però che ci siano due popoli, sia i palestinesi che gli israeliani, ostaggio dei terroristi di Hamas, è inaccettabile, quindi un riconoscimento adesso è sbagliato, soprattutto nei confronti del percorso di pace”. Anche Meloni ha ribadito che, seppure favorevole alla soluzione dei due stati, Israele e Palestina, oggi sarebbe controproducente un tale riconoscimento.

Meloni allontana la svolta di Macron: “Riconoscere ora uno Stato di Palestina è controproducente”

Salvini si è anche soffermato sulle prossime elezioni regionali: “La priorità, per quanto riguarda la Lega, è evidentemente proseguire con il buon governo decennale in Veneto, questo è evidente”.