Matteo Ricci indagato, compaiono i manifesti: evento annullato

Christian Campigli 23 luglio 2025 a

a

a

Che non fosse un banale temporale estivo, passeggero e insignificante, era apparso chiaro dal primo minuto. Ora, la difficoltà del Movimento Cinque Stelle nell'appoggiare un candidato a una posizione strategica come la Presidenza della Regione Marche, raggiunto da un avviso di garanzia, è emersa in tutta la sua plateale evidenza. Una rigidità morale da sempre al centro della politica dei pentastellati. E così, un evento pensato e organizzato per il sostegno a Matteo Ricci, è stato annullato in un amen. Nessun mistero, nessuna scusa, ma anzi il desiderio di mettere, nero su bianco un evidente disagio che rischia di trasformarsi in un divorzio. Anche perché l'inchiesta che ha travolto Matteo Ricci e altre 23 persone è tutt'altro che banale: secondo la tesi accusatoria vi sarebbe stato in sostanza un sistema che legava l'amministrazione pesarese ad alcune associazioni, tra cui Opera Maestra e Stella Polare, le quali avrebbero ottenuto affidi diretti, dunque senza bandi di gara, per interventi di vario tipo (dal murales per la Segre al casco per Valentino Rossi fino a feste o altri eventi) per oltre 500mila euro.

Così Marta Ruggeri, capogruppo del M5S al consiglio regionale delle Marche, ha pubblicato un post su Instagram che non lascia molto all'immaginazione. "Le indagini che hanno raggiunto Matteo Ricci non possono essere sottovalutate da parte nostra. Come già espresso dal presidente Conte, il Movimento valuterà attentamente le contestazioni che vengono mosse a Ricci al fine di comprendere se ci sia una condotta disonesta che lo renderebbe incompatibile con i nostri principi e i nostri valori. Ci auguriamo che Ricci possa chiarire al più presto di fronte ai magistrati, in modo da poter diradare ogni dubbio e poter proseguire la campagna elettorale serenamente". Una palla di neve, lanciata a una velocità altissima che rischia di trasformarsi in una slavina e travolgere l'intero campo largo. E le prospettive di un'alleanza che, oggi, non sembrano affatto così solide.