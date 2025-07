Toti dice addio alla politica. Poi apre a Pier Silvio Berlusconi: "Sarei disposto"

23 luglio 2025 a

a

a

L'ex presidente della Liguria, Giovanni Toti, è deciso e risoluto: oggi si riunirà il Consiglio nazionale di Noi Moderati e lui rassegnerà le dimissioni da presidente. "È un ruolo che non ho mai esercitato. È giusto che lo lasci a chi ha voglia, tempo e passione", dice in un'intervista al Corriere della Sera, suggerendo per il dopo il nome di Ilaria Cavo, una donna "capace ed esperta". La decisione di lasciare la politica arriva a distanza di un anno dall'inchiesta che lo ha costretto ad abbandonare la guida della Liguria ed è frutto di un nuovo progetto. "Diciamo che anziché fare politica in prima persona, farò il telecronista. Ho avviato un’agenzia di comunicazione e sono tornato a scrivere", racconta Toti.

La sinistra è nei guai pure nelle Marche. Conte avvisa il Pd e dà l'ultimatum a Ricci: "Valutiamo..."

Una carriera politica, quella alla quale l'ex presidente della Liguria vuole mettere ora fine, che è iniziata tantissimo tempo fa. All'età di 17 anni, spiega, "andai a suonare il campanello di una oscura sede del Psi e per qualche anno feci il dirigente dei giovani socialisti. Poi Mani pulite mi ha sciolto il partito...". A quel punto la mossa di Silvio Berlusconi, che lo scelse come consigliere. "Successe tra la fine del 2013 e l’inizio del 2014. C’era già una forte affinità politica, allora dirigevo il Tg4. Il Cavaliere in uno dei tanti sforzi di rinnovamento pensò a me", dice con gratitudine. E proprio all'era del Cav Toti pensa con nostalgia e speranza: "Pier Silvio (il figlio di Silvio Berlusconi, ndr) non lo ha escluso (una carriera politica, ndr). Per uno di famiglia sarei disposto a tornare indietro", aggiunge.