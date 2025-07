Ue, cresce il malcontento degli italiani verso Bruxelles: social infuocati su tasse, agricoltura e sovranità

22 luglio 2025 a

Nel 2025 il rapporto tra cittadini italiani e Unione Europea si fa sempre più teso. Secondo un'analisi di Socialcom, realizzata attraverso la piattaforma SocialData su oltre 9,5 milioni di contenuti, il 75% delle conversazioni online sull’UE ha un tono negativo, generando oltre 250 milioni di interazioni. Un malessere che cresce mese dopo mese, alimentato da una percezione di distanza tra le priorità di Bruxelles e i problemi quotidiani degli italiani. I momenti più critici coincidono con eventi come il lancio del piano ReArmUE, l’insediamento di Donald Trump (cui ha partecipato la sola Giorgia Meloni tra i leader UE) e il riaccendersi del dibattito sul bilancio comunitario, tra ipotesi di nuove imposte e tagli. Temi economici e fiscali infiammano la rete, insieme a quelli legati alla difesa, all'immigrazione e all'agricoltura.

I dati evidenziano una disapprovazione netta verso molte delle iniziative europee: la politica estera raccoglie un sentiment negativo nel 91% dei contenuti, seguita da immigrazione (87%), dazi (83%) e burocrazia (78%). Ma è sull’agricoltura che la protesta diventa più visibile: le manifestazioni degli agricoltori scandiscono la prima metà dell’anno e culminano a luglio, quando si parla di possibili tagli alla Politica Agricola Comune. Anche sul fronte ambientale l’UE fatica a coinvolgere: sebbene le politiche green siano molto presenti nei canali istituzionali, raccolgono meno interesse rispetto a tasse e immigrazione. Le accise sul tabacco, in particolare, scatenano una reazione durissima con oltre 86.000 interazioni e il 95% dei post contrari, già prima dell’annuncio ufficiale.

I social rappresentano il principale campo di battaglia. Twitter/X è la piattaforma più usata per pubblicare (65%), ma l’engagement si concentra soprattutto su Instagram e Facebook, che insieme generano oltre il 70% delle interazioni. “Serve un cambio di passo nel modo in cui l’Europa comunica, ascolta e rappresenta i cittadini”, sottolinea Luca Ferlaino, presidente di Socialcom. “Il malcontento attraversa tutti i principali dossier, ma esplode in particolare su temi percepiti come più vicini alla vita quotidiana, come agricoltura e tasse”.