Torino, guerra della sinistra ai proprietari di case: salta la requisizione ma restano le multe

La casa non più requisita ai proprietari in puro stile sovietico ma arriva la multa. A Torino la sinistra dopo le proteste dell'opposizione rivede, anche se solo in parte, l'iniziativa "Vuoti a rendere" sugli immobili sfitti. Ne avevamo parlato noi, il 17 luglio in questo articolo . Il Comune a guida Pd, con il benestare del sindaco dem Stefano Lo Russo, sta per recepire la proposta, avanzata da una cinquantina di associazioni al fine di "agire sugli alloggi non utilizzabili delle grandi proprietà immobiliari" attraverso strumenti quali "disincentivi, sanzioni pecuniarie per i grandi proprietari di case ingiustificatamente vuote, requisizioni temporanee in casi di emergenza". Forza Italia aveva parlato di film horror e attentato alla proprietà privata, e così nell'ultima versione da Vuoti a rendere scompaiono "le requisizioni forzate". Anche se restano sanzion pecuniarie per chi lascia vuoti i propri immobili.

La misura tocca i proprietari i che possiedono almeno cinque appartamenti e non li affittano. "Si tratta sostanzialmente di multe per chi possiede più di cinque appartamenti e li lascia vuoti, nel solco di iniziative simili rese a Milano e Genova", spiega la capogruppo di Sinistra ecologista Sara Diena "Se il Comune di Torino vuole davvero modificare il mercato – aveva spiegato in una nota la delegazione di Fi – ha un’unica strada: quella di incentivare l’affitto alle fasce più deboli in modo più vantaggioso rispetto a quanto fatto finora. Deve guardare il mondo della casa dalla parte di chi ha faticato decenni per comprarla, a causa di una tassazione che proprio il Partito Democratico ha innalzato a livelli intollerabili. Oggi chi rinuncia ad affittare lo fa sempre più spesso per mancanza di garanzie di tornare in possesso dell’immobile, dovendo affrontare spese folli causate da reiterati processi per sfratto, che spesso non portano al ristoro dei mancati introiti da locazione".