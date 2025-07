Vittorio Feltri non ne può più: ''Sono disgustato''. Stranieri fuori controllo a Milano

16 luglio 2025 a

A Milano vige quasi l'anarchia. Non è più una città tranquilla nella quale vivere, specie nella periferia. E' ormai una verità storica, lo denunciano in molti da anni. Troppe aggressioni, troppi furti, regna il caos. Vittorio Feltri si scaglia contro gli extracomunitari dopo l'ennesimo caso di cronaca: sulla tratta del Trenord Melegnano-Bovisa un giovane turista americano è stato vittima di una violenta rapina con arma da taglio. Secondo la testimonianza del capotreno di turno, i colpevoli appertengono a gruppo di aggressori di origine nordafricana, che hanno puntato un coltello alla gola del ragazzo, ferendolo dalla spalla sinistra a quella destra in maniera preoccupante prima di strappargli una collana di dosso. "Io non ne posso più, queste cose mi disgustano. Auspico che qualche autorità nazionale intervenga per far cessare queste cose immonde che rendono insicura la vita dei cittadini e soprattutto di chi non conosce la città", tuona il direttore editoriale de Il Giornale.

Feltri, da sempre molto critico nei confronti del sindaco di Milano Beppe Sala, non sopporta più episodi di questo tipo, che rendono le strade della città pericolose: "Siamo tutti in attesa di leggi che levano le mani a questa gentaglia, che viene qua in Italia, non ha i soldi e aggredisce mostruosamente coloro che stanno in Italia pacificamente, portandosi via anche il bottino". Il direttore chiede a gran voce un intervento da parte dello Stato, che possa apporre un argine a questa violenza incontrollata e diffusa: "Siamo di nuovo a un fatto di cronaca provocato dagli extracomunitari, contro i quali però nessuno fa niente. Non ci sono norme per espellerli". E invita tutti a farsi un esame di coscienza: "Questi atti schifosi dovrebbero farci riflettere sulla necessità di non ospitare nel nostro paese qualunque mascalzone, mentre invece continua ad avvenire”, ha chiosato Feltri.