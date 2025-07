Orsini contro le università telematiche, la replica di United: “Parole gravi, lontane dalla realtà”

16 luglio 2025 a

Una presa di posizione netta, quella del presidente di Confindustria Emanuele Orsini, che ha promesso “una grande lotta all’università telematica”, denunciando un modello didattico in cui “un docente ha 385 studenti formati da un video” e in cui “manca il rapporto umano”. Parole pronunciate nel corso dell’evento Industria e Università, insieme per l’innovazione, organizzato da Confindustria e Crui, che hanno acceso immediatamente il dibattito. Orsini ha sottolineato la differenza con le università tradizionali, parlando di “ingiustizia” e auspicando un intervento rapido della ministra dell’Università Anna Maria Bernini.

La risposta delle università telematiche non si è fatta attendere. United, l’associazione che riunisce gli atenei online, ha espresso “sorpresa e sgomento” per le affermazioni del presidente di Confindustria. “Oggi le università telematiche intercettano le esigenze di oltre 250 mila studenti, il 13% del totale – ricorda United –. Oltre il 70% di questi è composto da lavoratori che non potrebbero mai accedere a un’università tradizionale”. L’associazione sottolinea inoltre la contraddizione di un attacco che arriva dal presidente di un’associazione che possiede la Luiss, “ateneo che ha sempre valorizzato la formazione continua”.

“Ridurre tutto a un ‘video’ significa ignorare l’innovazione didattica, l’interazione in tempo reale, i tutoraggi personalizzati e i canali di confronto costante con docenti e colleghi”, aggiunge ancora United. Le telematiche, sostiene l’associazione, non cancellano i rapporti umani, li adattano a un contesto flessibile e inclusivo, contribuendo alla digitalizzazione del Paese.

Intanto, sul fronte istituzionale, la ministra Bernini ha già firmato il decreto 1835 (in vigore dal 1° agosto 2025), che riconferma la presenza degli 11 atenei telematici. Ma il confronto tra i due mondi – accademico tradizionale e online – resta aperto. E, dopo l’intervento di Orsini, destinato ad accendersi.