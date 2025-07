La Camera conferma il taglio ai vitalizi. Niente rimborso per 900 ex deputati

17 luglio 2025 a

a

a

La Camera conferma il taglio dei vitalizi. Il Collegio di Appello della Camera ha confermato l'impianto della delibera Fico del 2018 con cui è stato introdotto il taglio dei vitalizi degli ex parlamentari. Respinti dunque i ricorsi presentati da circa 900 ex deputati per eliminare il taglio ai propri vitalizi, e già rigettati in primo grado.

Il Collegio di Appello della Camera dei deputati - si legge in una nota della Camera - ha esaminato l'appello relativo alla sentenza di primo grado sul cosiddetto taglio ai vitalizi, confermando l'impianto complessivo della delibera n. 14 del 2018. Sono state inoltre confermate le misure di mitigazione già introdotte dall'Ufficio di Presidenza della scorsa Legislatura, in attuazione di sentenze parziali adottate dagli organi di tutela di quella Legislatura. L'attuale situazione complessiva riguardante il ricalcolo dei vitalizi e le relative misure di mitigazione rimane quindi invariata.

Cicciolina alla battaglia del vitalizio parlamentare tagliato: chiede alla Camera 10 milioni

Esulta il M5S, a partire da Giuseppe Conte: "Abbiamo ottenuto un risultato importante qui alla Camera riguardo a una storica battaglia del MoVimento 5 Stelle. Abbiamo salvato il taglio dei vitalizi voluti al Movimento 5 Stelle. Ricordate la delibera del presidente Fico del 2018? Bene- aggiunge- 1.400 ex deputati (il conteggio totale compresi anche i non ricorrenti in realtà arriva a oltre tremila ex deputati) volevano rimettersi in tasca il vitalizio. Ma eravamo presenti nel collegio d'Appello di Montecitorio e abbiamo respinto questa richiesta. Questo dimostra la bontà della nostra battaglia, la bontà dal punto di vista etico, morale ma anche giuridico. Fateci caso: quando il MoVimento 5 Stelle non c'è a decidere, i privilegi ritornano. E' successo anche al Senato dove il MoVimento 5 Stelle non faceva parte del collegio omologo che ha deciso e che ha ripristinato i vitalizi".

La decisione è stata assunta dall' organismo composto dai deputati: Ylenja Lucaselli (FdI), Ingrid Bisa (Lega), Marco Lacarra (Pd), Pietro Pittalis (Forza Italia) e Vittoria Baldino (M5S). . Tra coloro che lamentavano i tagli, molti sono i nomi noti e vanno da Paolo Guzzanti a Ilona Staller (in arte Cicciolina), dagli ex sindaci di Napoli Antonio Bassolino e Rosa Russo Iervolino all'ex primo cittadino di Imperia, Claudio Scajola, fino a Fabrizio Cicchitto, Claudio Martelli, Margherita Boniver. Accanto a loro Gianni Alemanno, Mario Capanna, l'ex magistrata Tiziana Maiolo, l'ex vicepresidente del Csm Michele Vietti, Giovanna Melandri e Angelino Alfano.