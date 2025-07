Campania, Di Scala passa a Iv. Renzi: "La tenda riformista sarà decisiva"

15 luglio 2025 a

Una scelta né "semplice" né "improvvisa", ma "frutto di una riflessione profonda, maturata nel tempo" è quella che porta la consigliera regionale della Campania, Maria Grazia Di Scala, a cambiare casacca e a passare da Fratelli d'Italia a Italia Viva. "Credo che ogni impegno politico, per essere autentico e coerente, debba poggiare su un principio fondamentale: la possibilità di rappresentare, in modo pieno ed efficace, la comunità da cui si proviene e alla quale si intende dare voce. Quando questa agibilità, per motivi organizzativi, per dinamiche interne o semplicemente per una diversa visione strategica, fa fatica ad esprimersi, è doveroso interrogarsi sul proprio ruolo", dichiara la consigliera per comunicare la sua decisione. Un caloroso benvenuto arriva da parte di Matteo Renzi.

"Desidero dare il mio più caloroso benvenuto e quello della comunità di Italia Viva a Maria Grazia Di Scala, consigliere regionale in Campania, che ha scelto di lasciare Fratelli d'Italia per aderire a Italia Viva. La Tenda riformista sarà decisiva per vincere in Campania in autunno e alle Politiche del 2027. E Maria Grazia sarà con tutti gli amici di Italia Viva un pilastro di questa scommessa", fa sapere il leader di Italia Viva in una nota. Di Scala racconta di aver "avvertito la necessità di rientrare in uno spazio politico" in cui potesse "esercitare con maggiore libertà e coerenza" il suo mandato di rappresentanza e di voler lavorare sui temi che da sempre considera prioritari come "le politiche per i territori, la promozione del principio di continuità territoriale delle isole e di tutela delle aree disagiate". La consigliera spiega di aver deciso "di aderire al progetto politico di Italia Viva" perché "rappresenta un laboratorio aperto, moderato e riformista".