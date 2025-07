Bocchino e l'insulto choc dello scrittore De Giovanni: "Ecco la loro democrazia"

Davide Di Santo 13 luglio 2025 a

Una dinamica ormai arcinota quella che ha seguito lo scontro acceso tra Italo Bocchino e Antonio Padellaro al festival «Il libro possibile» a Polignano a Mare. Uno spezzone del duello verbale tra i due giornalisti - il primo è direttore editoriale del Secolo d’Italia nonché ex parlamentare, il secondo è co-fondatore del Fatto quotidiano - finisce sui social dove si scatena una valanga di insulti nei confronti di Bocchino, reo di aver nominato Michela Murgia, scrittrice e attivista morta due anni fa per una terribile malattia. Si parlava del Pd e l’ex deputato aveva detto: «La politica della Schlein è ballare al Gay Pride e inaugurare il murale dedicato a Michela Murgia», «ma chi se ne frega del murale della Murgia. E chi se ne frega della Murgia». Frasi che hanno fatto infuriare Padellaro («Non ti permettere, era una grande scrittrice») e dopo di lui il tribunale dei social. Stupisce l’attacco di un famoso scrittore, Maurizio De Giovanni, spesso ospite dei talk show e quindi avvezzo al dibattito pubblico, che sui social scrive: «Lavati la bocca, prima di nominare Michela. Lavatela col liquido giusto. Ignorante, ottuso, piccolo uomo», non nominando Bocchino e lanciando inquietanti sospetti sul liquido che questi dovrebbe usare.



Bocchino, cosa ne pensa?

«Sono stupito, amareggiato e offeso perché De Giovanni ha fatto un commento volgare e pavido. Non ha avuto neanche il coraggio di mettere il nome. Tipico delle persone senza attributi».

Lei perché ha tirato in ballo Michela Murgia?

«Non ho fatto nessuna critica a lei pur ritenendola distinta e distante anni luce dal mio modello valoriale, né mi sono permesso di attaccarla. Ho spiegato che la sinistra si è posta fuori dalla storia e anziché difendere i più deboli ha una leader, Elly Schlein, che si dà come obiettivo quello di ballare sul carro del Gay Pride e che ha trasformato l’inaugurazione di un murale dedicato alla Murgia a Roma in un caso politico. In altre parole ho criticato la scelta della Schlein e l’uso strumentale che fa lei della Murgia».

De Giovanni l’ha invitata, eufemismo, a sciacquarsi la bocca.

«Ho letto tutti i suoi libri, ora li donerò alla biblioteca di una scuola per non averli in casa. Il suo è stato un atto di violenza di cui si dovrebbe vergognare».

La serata a Polignano era iniziata con un "picchetto" di protesta.

«Sono stato accolto da una trentina di ProPal che volevano impedirmi di parlare. Avevano un cartello con su scritto "Meloni colpevole di genocidio". Ho cercato di spiegar loro che era completamente sbagliato. C’è questa violenza continua nei nostri confronti per cui la nostra libertà di espressione del pensiero deve essere limitata solo perché siamo di destra. E se vai a toccare la Murgia, Saviano o un altro mostro sacro si scatena tutto questo».

Il diritto di fregarsene della Murgia





Ormai "politicamente corretto" è sinonimo di scontro ideologico, che ne pensa?

«Il problema è la strumentalizzazione. Vogliono decidere cosa è giusto e cosa è sbagliato, è inaccettabile come impedire a qualcuno di essere scorretto: ho il diritto di dire che della Murgia non me ne frega niente senza essere insultato».



C’è un dato politico dietro a queste polemiche?

«C’è la trasformazione della sinistra. Il Pd ha rinunciato a essere un partito di popolo per farsi trainare dalla borghesia intellettuale dei Di Giovanni di turno, dalla parte dei privilegiati e dei ricchi. E poi c’è il rispetto delle idee altrui. Ognuno può scrivere: io non condivido quello che ha detto Italo Bocchino ma sui social ci sono migliaia di commenti di gente che dice "poi io vengo al tuo funerale, non vedo l'ora cheti ammazzino" e via dicendo. Ecco, il loro concetto di democrazia è questo».