Governance Poll, balzo di Acquaroli prima del voto: consensi su per il governatore delle Marche

La Governance Poll del Sole 24 ore piomba sulla campagna elettorale per le regionali delle Marche, aggiungendo altro fieno alla cascina statistica del Presidente uscente Francesco Acquaroli, in corsa per la riconferma. L’indice di consenso per l'esponente di Fratelli d'Italia, che il Sole 24 ha rilevato nell’indagine costruita insieme a Noto Sondaggi, si attesta sul 50,5%, crescendo di 1,4 punti percentuali rispetto al gradimento di partenza del 2020, quando vinse le elezioni. I dati, poi, crescono se si restringe la forbice temporale, perchè il gradimento va su di 7,5% sul 2024 e di 5 punti rispetto all’anno prima.

Dunque, al momento il Presidente uscente, che si colloca al 12mo posto per valori assoluti e al sesto posto considerando il “salto” rispetto all’inizio del percorso amministrativo, affronta con percentuali molto convincenti la coda del mandato, in piena campagna elettorale. Potenzialmente detiene di fatto, la maggioranza assoluta tra i cittadini. E non è certo scontato arrivare con questo tasso di gradimento in fondo a un quinquennio funestato da molte criticità, dal Covid alle crisi energetiche che hanno sicuramente impattato su una regione dalla forte tradizione manifatturiera, fino alla ripresa del nodo ricostruzione post sisma.

Quella del Sole 24 Ore è, quindi, un altra rilevazione perfettamente compatibile con gli ultimi sondaggi, che danno Acquaroli in vantaggio sul candidato del centrosinistra Ricci di circa 5 punti. Il Governance Poll ha suscitato reazioni nel centrodestra, alle prese con la compilazione delle liste. “E' un risultato importante e significativo che attesta quanto la maggioranza dei cittadini siano al fianco del nostro presidente regionale e di un sistema di governo che ha consentito in questi anni di creare un virtuoso modello di amministrazione”, ha detto Elena Leonardi, senatrice di Fratelli d’Italia e coordinatrice regionale delle Marche. Da Forza Italia, il senatore Francesco Battistoni, commissario regionale azzurro, ha osservato: “Il Presidente Acquaroli ha dimostrato in questi 5 anni di amministrazione di aver fatto molto bene. Ha preso una Regione in difficoltà, isolata e senza prospettive di crescita e l'ha portata fuori dalle secche nelle quali era stata costretta". E ha aggiunto: "Viene premiato il Presidente e con lui tutta la coalizione che con pragmatismo e concretezza è riuscita a ridare alle Marche un volto nuovo”.