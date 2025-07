Firenze, "governo classista e fascista" e Trump marionetta: spuntano i cartelli choc

Giulia Sorrentino 07 luglio 2025 a

Ennesimo episodio di odio che si registra questa volta a Firenze. E infatti, sulla porta d’ingresso del negozio “Tarros Bijoux-Gioielli in Firenze” leggiamo un cartello con scritto e con frasi evidenziate in rosso che “questo governo e questa maggioranza classista fascista ha dichiarato guerra alla nostra costituzione! Antifascismo sempre!”. Il tutto condito con una piccola dose di antisemitismo: accanto c’è il volto di Netanyahu in versione burattinaio che indirizza le decisioni di Donald Trump disegnato come una marionetta.

Oramai non riusciamo più nemmeno a contare gli atti di violento dissenso nei confronti del governo e degli ebrei, per le quali anche il presidente della comunità ebraica di Milano, Walker Megnaghi, insieme al direttore del museo della Brigata Ebraica di Milano, Davide Romano, hanno chiesto aiuto, supporto e tutele, ringraziando il Governo per il lavoro svolto ma condannando una sinistra che altro non fa che fomentare la caccia all’ebreo.