Avs tira fuori l'ultima: Cucchi contro prefetto e questore di Udine. Rizzetto: post imbarazzante

Ne arriva un’altra dagli esponenti di Avs. L’ultima polemica è di Ilaria Cucchi, senatrice del partito guidato da Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni, che si scaglia contro Lione e Farinacci, prefetto e questore di Udine: “Osservate bene queste foto. Molti di voi riconosceranno il ministro della Giustizia, Carlo Nordio. Qualcuno forse si ricorderà di un altro ministro, che gli siede accanto; quello dei rapporti con il Parlamento. Si chiama Luca Ciriani, se non ne avete mai sentito parlare non preoccupatevi. Il problema è più suo che vostro. In ogni caso, non è tra i protagonisti di questa storia. I protagonisti veri, rispetto a Nordio, sono sull’altro lato. Si chiamano Domenico Lione e Domenico Farinacci. Sono un prefetto e un questore, entrambi di Udine. Due personaggi pubblici, due rappresentanti delle istituzioni. Non due politici. E qui sta il punto. Perché queste due foto ritraggono un incontro organizzato da una forza politica, Fratelli d’Italia. Un incontro avvenuto a Lignano, proprio nel territorio di competenza del questore e del prefetto. E la loro presenza, lì, rappresenta un gigantesco problema di opportunità, del quale chi svolge attività politica, a qualsiasi livello, non può non essere consapevole. Quale segnale mandano, infatti, i responsabili della sicurezza pubblica, della sicurezza dei cittadini, quando partecipano in prima persona (e in prima fila) a un evento promosso da un partito? Quale segnale mandano se non che il ruolo che rivestono nelle istituzioni passa in secondo piano rispetto alle loro idee politiche? Quale segnale mandano se non che le loro azioni rispondono agli interessi di una parte e non alla logica del bene pubblico?”.

“La nostra democrazia – ha continuato Cucchi - è in un momento difficile. Queste foto sembrano innocue. Lo so che, anche tra di noi, tanti avranno pensato che ci sono cose più importanti e pericolose. Ma no, signori miei, non è così. La commistione che si è vista a Lignano noi la conosciamo benissimo, perché fa parte della nostra storia. Di un passato sempre più attuale; quello in cui ‘l'ordine pubblico’ veniva impartito con la violenza, sempre e comunque contro qualcuno. Tempi che non dobbiamo più rivivere. Manteniamo alta l’attenzione”.

A risponderle ci ha pensato l’onorevole Walter Rizzetto, coordinatore regionale di Fratelli d’Italia in Friuli Venezia Giulia e Presidente della Commissione Lavoro della Camera dei deputati: “Ritengo sia una polemica strumentale e per nulla condivisibile quanto affermato sui social dalla senatrice Ilaria Cucchi in merito al momento di confronto che si è tenuto nei giorni scorsi a Lignano Sabbiadoro, dove abbiamo avuto la presenza di tre Ministri della Repubblica e di numerosi rappresentanti delle istituzioni, nel pieno rispetto dei principi democratici. Noi di Fratelli d'Italia invitiamo sempre tutte le Istituzioni soprattutto se presenti Ministri della Repubblica, meglio ancora se presente il Ministro della Giustizia. Esattamente come possono fare tutti gli altri partiti in seno alle proprie manifestazioni. E sono certo che, giustamente, Prefetti e Questori saranno sempre felici di parteciparvi, valutando ovviamente le presenze. Pieno rispetto e vicinanza a quanto accaduto alla Famiglia Cucchi, ma personalmente non utilizzerei mai questi pretesti per attaccare nessun avversario politico ma evidentemente questa delicatezza non pare essere condivisa, parlando addirittura di violenza nell’ordine pubblico. Un post, quello della Senatrice Cucchi che mette in imbarazzo buona parte dello stesso centro sinistra. In seno al mio intervento, venerdì, ho ricordato chi è sempre dalla parte giusta sino alla fine, come il Carabiniere Carlo Legrottaglie, e ribadirò ogni giorno il concetto senza farmi strumentalizzare nella mia posizione. Spiace leggere certe cose che sono utilizzate al solo fine di attaccare la maggioranza, lo considero – la chiosa di Rizzetto - piuttosto penoso e propedeutico a raggranellare 5 voti".