Torino, scritte ingiuriose contro Meloni. FdI: "Città ostaggio dei centri sociali"

C'è chi soffia sul fuoco dell'odio rosso e antagonista. Dopo i cartelli choc antisemiti di Roma, con ebrei ritratti in divise naziste, a Torino spuntano scritte contro la premier Giorgia Meloni. “Le scritte ingiuriose, tra cui ‘Giorgia Meloni terrorista’, comparse questa mattina in via Garibaldi, sono la fotografia di una Torino ostaggio dei centri sociali e del mondo antagonista”, afferma Paola Ambrogio, Senatore di Fratelli d’Italia.

Quella divisa che marchia la sinistra ProPal

“È il risultato – continua Ambrogio – delle politiche di tolleranza messe in campo dal Sindaco Lo Russo nei confronti delle frange più estreme, con tanto di percorso di legalizzazione e sostegno per chi diffonde odio e violenza, come Askatasuna”. “Lo abbiamo detto e lo ribadiamo: è inaccettabile avvicinare le Istituzioni a certi mondi per proprio tornaconto politico. Non ci può essere dialogo con chi non riconosce e rispetta gli equilibri e le strutture democratiche”.