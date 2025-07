"Ponte sullo Stretto meglio del Golden gate", l'elogio dell'ambasciatore americano Fertitta a Salvini

03 luglio 2025 a

Il ministro delle Infrastruttture e dei Trasporti Matteo Salvini è stato accolto ieri a Villa Taverna dall'ambasciatore statunitense Tilman Fertitta per il ricevimento celebrativo dell'Indipendence Day. "È uno dei miei nuovi migliori amici, uno che fa accadere le cose", ha detto l'ambasciatore americano, che poi tornando sull'incontro diel giorno precedente e su quanto si sono detti a proposito del progetto per il ponte di Messina, si è mostrato entusiasta: "Sarà una delle meraviglie del mondo".

Non solo. "Il ponte che costruirà tra la terraferma in Italia e la Sicilia sarà il più grande mai costruito al mondo, migliore del Golden Gate Bridge. In Texas riconosciamo le grandi imprese, e questa sarà la più grande e la migliore di sempre. È la tua visione, la amo e la apprezzo molto" ha detto l'ambasciatore degli Stati Uniti in Italia