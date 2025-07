Femminicidi, Biancofiore (CI) alza la voce: “Ripristino immediato cartello in italiano su panchina rossa Merano”

02 luglio 2025 a

“Il cartello in italiano in prossimità della panchina rossa e che a Merano spiega le iniziative istituzionali contro la violenza di genere va immediatamente ripristinato. Questa battaglia non dovrebbe avere, confini, colori né appartenenze linguistiche. Che qualche ignobile individuo provi a etnicizzare un tema così delicato lo reputo un atto spregevole che tutti i partiti senza distinguo dovrebbero condannare. Dubito si sia trattato di un atto della nuova amministrazione, ma il sindaco Zeller deve provvedere al ripristino della targa informativa immediatamente, per evitare di dare adito a retroscena preoccupanti e per dare il giusto risalto a una tematica così delicata, come quella che riguarda i femminicidi e la denuncia della violenza di genere. Tema caro anche alla collega Unterberger e madre della sindaca. Auspico che il cartello sia apposto anche in inglese come ha ben detto la consigliera Dal Molin, affinché anche i turisti possano comprendere e fare propri i valori che la panchina rossa vuole ispirare”. Così la senatrice Michaela Biancofiore, presidente del gruppo Civici d’Italia, NM, UDC, MAIE e componente della commissione parlamentare di inchiesta sul Femminicidio e su ogni forma di violenza di genere.