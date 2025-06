Zinzi, stoccata a De Luca: "Governo al lavoro per rimediare ai suoi ritardi"

25 giugno 2025 a

Il Cipess ha assegnato alla Campania 169 milioni di euro per il servizio di trattamento di rifiuti stoccati in balle tramite la realizzazione e la gestione di un impianto di trattamento presso lo STIR di Caivano e altri 109 milioni di euro per il servizio di trattamento di rifiuti stoccati in balle attraverso la realizzazione e gestione di un impianto di trattamento in Località Ponte Riccio, a Giugliano in Campania. Una notizia, questa, che è stata commentata dal deputato della Lega e coordinatore regionale del partito, Gianpiero Zinzi.

"300 milioni di euro alla Campania per lo smaltimento delle ecoballe, quelle dimenticate da De Luca e che stanno ancora lì nonostante gli annunci roboanti del governatore. Ringraziamo il Cipess e il sottosegretario Morelli per queste risorse importanti per un territorio a cui potrà essere garantita la prosecuzione di due interventi di grande rilevanza proprio per affrontare un'emergenza ignorata per troppi anni", ha dichiarato Zinzi, sottolineando che il governo ha dimostrato ancora una volta "di essere al lavoro per rimediare in maniera concreta ai ritardi di De Luca e della sinistra".