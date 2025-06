Guerra Iran, Antonio Tajani: "Nessun allarme ma massima allerta"

22 giugno 2025 a

Rischi per l'Italia "potrebbero esserci, ma non abbiamo segnali diretti". A dichiararlo, parlando con il Tg5 della crisi in corso in Iran, è il ministro degli Esteri Antonio Tajani. "L'Iran ha sempre visto l'Italia come un Paese non fra i più ostili, anche se abbiamo sempre condannato la costruzione dell'arma atomica".

L'Iran minimizza l'attacco Usa a Fordow: “Impianto solo parzialmente danneggiato”

Quanto ai rischi, "non abbiamo segnali di questo tipo, però ci sono ovviamente perché ci sono presenze americane e presenze israeliane. Le tre ambasciate di Israele sono chiuse, le tre che sono a Roma". "Massima sicurezza per i luoghi i culto ebraici, per i luoghi americani", assicura poi e "dobbiamo lavorare per garantire la sicurezza cibernetica, non è escluso che possano esserci attacchi cibernetici, quindi è stato alzato livello di guardia". "La nostra intelligence, le nostre forze dell'ordine, i Carabinieri, la Polizia, la Guardia di Finanza e la Polizia Penitenziaria sono al lavoro, allerta massima per evitare che ci siano attacchi che possano colpire obiettivi israeliani o americani o anche italiani".