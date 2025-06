Prato, si è dimessa Bugetti: la sindaca Pd indagata per corruzione

20 giugno 2025 a

a

a

Un terremoto politico-giudiziario fa tremare la Toscana. La sindaca Pd di Prato, Ilaria Bugetti, ha annunciato oggi alla giunta le sue dimissioni. Ufficializzerà il suo passo indietro giovedì prossimo in consiglio comunale. Poi, passati 20 giorni, le dimissioni acquisteranno efficacia. Una decisione, questa, arrivata a sorpresa, dopo che la stessa sindaca, indagata per corruzione insieme all'imprenditore Riccardo Matteini Bresci, aveva detto che avrebbe fatto valere le sue ragioni davanti alla magistratura. Lunedì prossimo è in programma l'interrogatorio di garanzia da parte del gip del tribunale di Firenze, che dovrà decidere anche sulla richiesta di arresti domiciliari per Bugetti.

Mentre tutti parlano di terzo mandato, in Campania si liquida la struttura che si occupa dei mercati del lavoro

"Le dimissioni tardive del sindaco di Prato Ilaria Bugetti arrivano dopo una settimana esatta dall'aver ricevuto un avviso di garanzia per il reato di corruzione e dalla contestuale 'piena fiducia' degli esponenti del Pd, locali, regionali e nazionali. Non sono mancati certi proclami, dal segretario regionale Emiliano Fossi, passando per l'Onorevole Marco Furfaro e dall'europarlamentare Dario Nardella al segretario provinciale Marco Biagioni", ha commentato Chiara La Porta, la deputata pratese di Fratelli d'Italia.

Bufera in Toscana, chiesti i domiciliari per la sindaca di Prato: "Corruzione"

"Prendiamo atto delle dimissioni del indaco di Prato, Ilaria Bugetti. Un'uscita di scena che sa tanto di ammissione di responsabilità, a pochi giorni dall'interrogatorio del Gip che doveva confermare gli arresti domiciliari. Attendiamo, dunque, le decisioni del Giudice prima di fare un'analisi più compiuta della complessa vicenda che, peraltro, appare piuttosto grave, almeno da quello che è stato scritto sulla stampa in questi giorni. Chi ne trarrà vantaggio, saranno sicuramente i cittadini pratesi che potranno respirare aria nuova dalle prossime elezioni. Il Centrodestra è pronto!, hanno dichiarato invece Elisa Montemagni ed Andrea Barabotti, deputati della Lega.