Corruzione, chiesti gli arresti domiciliari per Ilaria Bugetti sindaca di Prato

13 giugno 2025 a

a

a

Terremoto politico-giudiziario in Toscana. La procura di Firenze ha chiesto gli arresti domiciliari per la sindaca di Prato Ilaria Bugetti con l’accusa di corruzione. Questa mattina, come rivela l'edizione fiorentina di Repubblica, la prima cittadina ha subito perquisizioni e le è stato notificato l’avviso a comparire per l’interrogatorio. Ora la palla passa al Gip che deciderà sull’eventuale misura cautelare.

La vicenda che vede indagata Bugetti riguarderebbe "voti e finanziamenti elettorali per favorire gli interessi dell’imprenditore Riccardo Matteini Bresci". Secondo quanto riportato l'indagine sarebbe partita due anni fa sulla scorta di un altro fascicolo relativo alla criminalità cinese.