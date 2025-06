Il piano di Giorgia Meloni per l'Africa: "Lì si gioca il nostro futuro"

20 giugno 2025 a

"Crediamo che l'Africa sia un continente nel quale si gioca il nostro futuro''. L'ha detto la premier Giorgia Meloni parlando al vertice sul Piano Mattei a Roma. "L'approccio che l'Italia ha messo in campo" con il Piano Mattei "è chiaro: rispetto, responsabilità, visione. È un cambio di metodo nei rapporti tra Europa e Africa. E io sono fiera che l'Italia abbia partecipato a imprimere questa visione". Così la premier Giorgia Meloni aprendo la sessione di lavoro del vertice 'The Mattei Plan for Africa and the Global Gateway: A common effort with the African Continent' in corso a Villa Doria Pamphilj, a Roma.

Il vertice ''rappresenta un passo fondamentale nell'internazionalizzazione del Piano Mattei. Fin dall'inizio del lancio di questa strategia siamo stati consapevoli che, per raggiungere gli obiettivi ambiziosi che ci eravamo prefissati, fosse necessario lavorare in sinergia con i partner internazionali, a partire dalla Commissione europea. Ringrazio ovviamente la presidente von der Leyen che presiede con me questo vertice. L'Ue con il 'Global Gateway' ha destinato all'Africa 150 miliardi di euro''. L'ha detto la premier Giorgia Meloni parlando al vertice sul Piano Mattei a Roma.