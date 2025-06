Islamizzazione a scuola: l'angelo legge il Corano: "La sinistra applaude

16 giugno 2025 a

Islamizzazione a scuola, spunta un altro caso a Civitavecchia. Secondo la denuncia di Silvia Sardone e Rossano Sasso, le maestre di una scuola elementare di Civitavecchia avrebbero dato come compito a casa la realizzazione di un angelo che legge il Corano.

“In una scuola elementare di Civitavecchia, come segnalato dal consigliere comunale della Lega Antonio Giammusso e da alcuni genitori, alcune maestre avrebbero dato come compito ai propri alunni la realizzazione di un lavoretto a dir poco particolare: un angelo che legge il Corano. Dopo la scuola chiusa per Ramadan a Pioltello, la merenda vietata all’intervallo a Soresina per non urtare gli studenti musulmani a digiuno, i corsi per insegnare alle studentesse a mettere il velo islamico ad Abbiategrasso e le tante gite, da Treviso a Sesto San Giovanni a Savona, organizzate da asili e scuole nelle moschee del territorio per ascoltare i loro referenti parlare di “guerra santa”, ci mancava solo lo spot al Corano, il libro sacro all’islam che invita i fedeli di Allah a uccidere i miscredenti, ovvero i cristiani e gli ebrei. Ormai siamo a un punto di non ritorno: l’islamizzazione nelle nostre scuole va fermata a ogni costo perché l’educazione dei nostri figli non può essere lasciata a imam e a insegnanti politicamente schierati. La sinistra applaudirà, come sempre, anche questa scelta sbandierando il solito multiculturalismo? Questa, al contrario, è una pericolosa deriva che consegna persino i più piccoli alla propaganda islamista”. Così in una nota il vicesegretario ed europarlamentare della Lega Silvia Sardone e il capogruppo Lega in commissione istruzione della Camera, Rossano Sasso.