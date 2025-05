Islam, altri bambini a lezione in moschea. Insorge la Lega: "Inaccettabile indottrinamento dei più piccoli"

Christian Campigli 20 maggio 2025 a

a

a

Una lezione per comprendere cosa è l'islam, quali sono le sue origini e le sue peculiarità. Tenuta in una moschea? Macché. In una scuola elementare a Giacarta? Nemmeno. L'incredibile episodio, che ha già scatenato un vespaio di polemiche squisitamente politiche, ha avuto come teatro un istituto primario a Sesto San Giovanni, popoloso centro ad un passo da Milano. "L'imam del centro islamico di Sesto San Giovanni ha pubblicato un video in cui si vedono alunni di scuole elementari del territorio partecipare a una lezione di Islam in moschea - hanno affermato il vicesegretario della Lega, Silvia Sardone e il sindaco di Sesto, Roberto Di Stefano - Troviamo francamente inaccettabile che per l'ennesima volta ci siano attività scolastiche che prevedano gite o lezioni in moschea con un formato molto simile a una specie di indottrinamento dei più piccoli. Nessuno contesta l'utilità di conoscenza delle altre culture e delle altre religioni ma ci troviamo di fronte a una deriva incomprensibile".

Paderno Dugnano, la gestione del mercato immobiliare diventa strumento di islamizzazione

L'europarlamentare e il primo cittadino meneghino hanno poi attaccato frontalmente la rive gauche della politica italiana. "Da una parte la sinistra e la stampa progressista per anni ci hanno detto che la scuola deve essere laica, che bisogna nascondere i crocifissi e cancellare presepi, alberi di Natale o i canti natalizi per non urtare i bambini e i genitori di altri fedi. Dall'altra parte assistiamo a gite in moschea come abbiamo visto a Treviso, lezioni di Corano in classe come successo a Crema, scuole che chiudono per il Ramadan come a Pioltello, circolari che invitano a non fare merenda durante il ramadan come accaduto a Soresina o corsi di velo islamico promossi da un istituto di Abbiategrasso".

Il Pd vuole la moschea a Genova. Dietro ci sarebbero i soldi del Qatar

Sardone e Di Stefano sono poi entrati nel merito più tecnico. "Ricordiamo che le comunità islamiche non hanno mai firmato un'intesa con lo Stato come fatto da altre confessioni. Inoltre su molti valori, a partire dai diritti delle donne o sulla poligamia, la religione islamica è spesso in contrasto con le nostre leggi. Ci troviamo di fronte a un'integrazione al contrario che lascia veramente perplessi". Secondo gli 'esponenti del Carroccio si tratterebbe, tra l'altro, di un centro islamico con dei precedenti non del tutto trasparente. "In questa moschea si sono tenuti eventi sulla sharia con relatori personaggi non certo moderati come Hamza Piccardo e che l'imam è stato tesoriere dell'Associazione Islamica Italiana degli Imam e delle Guide Religiose che nel 2016 invitò in Italia Tareq Al Suwaidan, noto predicatore d'odio. Proprio qui a Sesto San Giovanni l'amministrazione di centrodestra è riuscita a bloccare negli anni scorsi il tentativo di creare la più grande moschea del Nord Italia. Crediamo sia importante ribadire l'urgenza di non continuare a usare le scuole come laboratorio di islamismo".