Ricci, quelle domande su Affidopoli che fanno perdere la calma al candidato Pd

Mentre Francesco Acquaroli, esponente di Fratelli d'Italia, gioca la partita della sua riconferma alla guida delle Marche, Matteo Ricci, europarlamentare del Pd e suo sfidante, perde la calma con la giornalista di FarWest, il programma di politica e di attualità condotto da Salvo Sottile. Le domande riguardano l’inchiesta “Affidopoli”, nata dai circa 600mila euro di affidamenti diretti in favore delle associazioni culturali Opera maestra e Stella polare da parte del comune di Pesaro proprio ai tempi in cui Ricci era il sindaco. La trasmissione ha ripercorso la vicenda, a partire dal casco dedicato a Valentino Rossi e alle altre opere in città "volute dall'ex sindaco Ricci e costate parecchio". "Senza gara, avevano rastrellato fiumi di denaro pubblico, pur non avendo i requisiti. Come facevano? Grazie a Massilimiano Santini, uomo di fiducia di Ricci", si spiega nel servizio.

"Era una prassi, è sempre stato fatto così e hanno chiarito che si può fare. Il legislatore l'ha chiarito", ha detto Ricci all'inviata, riferendosi alle anomalie riscontrate su fondi pubblici e nomine sospette. "Il legislatore ha abrogato una norma che era in vigore", ha precisato la giornalista. L'europarlamentare del Pd, a quel punto, ha iniziato a perdere la pazienza e ha attaccato il programma: "Capisco che non sapete come fare in questa campagna elettorale per le regionali, ma basta". Un'affermazione, questa, che ha attirato l'immediata reazione dell'inviata, che ha ribadito l'obiettivo del suo lavoro: "Noi stiamo solo chiedendo cose che i cittadini vorrebbero sapere". Ricci, spazientito, ha attaccato l’interlocutrice e sviato le domande: "Siete servisti di Fratelli d'Italia", ha esclamato, allontanandosi poi dal microfono e dalle telecamere.