Stop diesel Euro 5: quante auto si fermano ad ottobre. Salvini: ''Lo impediremo''

A partire dal 1° ottobre 2025, oltre un milione di veicoli diesel di classe Euro 5 saranno soggetti a un divieto di circolazione in Lombardia, Piemonte, Veneto ed Emilia-Romagna. Questa misura è stata introdotta per affrontare seri problemi di inquinamento atmosferico nelle principali città di queste regioni.

Ma cosa Sono le Auto Euro 5?

Questo termine viene usato per categorizzare i veicoli immatricolati tra il 2011 e il 2015. Sebbene rispettino gli standard di emissione del loro tempo, sono considerati meno ecologici rispetto ai modelli più recenti, in particolare quelli elettrici o ibridi.

Motivazioni del Provvedimento

Il decreto che impone il fermo è stato introdotto per rispondere alle crescenti preoccupazioni riguardo alla qualità dell'aria e per adeguarsi alle normative europee in materia di inquinamento. La decisione è stata presa per migliorare la salute pubblica e ridurre l’impatto ambientale, in particolare nelle aree densamente popolate.

Impatto sulle Regioni

Le regioni interessate, come Lombardia e Piemonte, hanno un alto numero di veicoli Euro 5. Per esempio, in Lombardia si stima che circa 484.000 veicoli saranno colpiti. Le città più interessate includono Milano, Torino e Brescia. La misura prevede che i veicoli non potranno circolare fino al 15 aprile 2026, con ulteriori restrizioni che inizieranno nel 2026.

Soluzioni per gli Automobilisti: il caso di Move-In

Per coloro che non possono sostituire il proprio veicolo, le autorità regionali offrono la possibilità di installare un dispositivo chiamato Move-In. Questo dispositivo consente di monitorare gli spostamenti e permette di guidare solo un certo numero di chilometri all’anno, evitando così i divieti orari o giornalieri.

Lo stop all’Euro 5 infiamma la politica: ‘Una follia europea’" secondo Salvini

Il divieto di circolazione per le auto Euro 5 è al centro di nuove polemiche politiche. "Non è accettabile che milioni di italiani siano costretti a lasciare la propria auto in garage", ha dichiarato nei giorni scorsi il vice premier Matteo Salvini, annunciando l’impegno della Lega per inserire un emendamento al decreto Infrastrutture, insieme a quello già previsto sugli autovelox, per bloccare il provvedimento.

Salvini ha attaccato duramente anche le politiche ambientali europee: "Questa è una delle tante follie partorite dalla Commissione von der Leyen, che ha dato il via libera a quella sciagura economica e industriale chiamata Green Deal". Secondo il leader della Lega, si tratta di misure ideologiche che penalizzano cittadini e imprese senza offrire soluzioni concrete ed equilibrate.