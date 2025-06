Meglio il pride del referendum? Giallo su Zan negli Usa

Giu. Sor. 10 giugno 2025 a

a

a

È giallo attorno al voto dell’eurodeputato del Pd Alessandro Zan: si è o no recato alle urne? Il fedelissimo di Schlein era presente al World Pride 2025 a Washington DC (conclusosi l’8 giugno). In due post di venerdì e sabato appare sul palco con altri membri della comunità LGBTI+. Potrebbe aver votato in America? No, se si è seguita la prassi. Perché, come scritto sul sito del Viminale, «gli elettori aventi diritto temporaneamente residenti all'estero possono esercitare entro il 7 maggio l’opzione per il voto per corrispondenza». La voce sul’assenza di Zan si rincorre all’interno del Pd, ma le bocche restano cucite. Abbiamo provato a chiamare Zan, ma è scattata la segreteria con messaggio preregistrato in inglese. È ancora negli Usa senza aver votato?