Governo, Meloni convoca il vertice con Salvini e Tajani: focus su terzo mandato e fine vita

Vertice all'orizzonte nel centrodestra dopo il risultato del referendum su lavoro e cittadinanza. I leader di maggioranza, secondo quanto si apprende, domani si vedranno a palazzo Chigi per fare un punto sulla situazione politica. Al tavolo assieme alla premier e leader di FdI Giorgia Meloni ci saranno i vice Matteo Salvini (Lega) e Antonio Tajani (FI), e Maurizio Lupi (Nm). Da quanto filtra, tra i temi ci sarà un confronto sul dossier regionali, dopo l'apertura di FdI sul terzo mandato per i governatori, e quello legato al dibattito in Parlamento sul fine vita.