Bersani, come si presenta in video. Procaccini: "Una schifezza", duello su X

Pd insieme a 5Stelle e Avs in piazza per la Palestina alla vigilia del referendum su lavoro e cittadinanza più veloce. Il sospetto che i dem abbiano usato la piazza su Gaza per fare campagna sul voto diventa una certezza guardano Pier Luigi Bersani che fa interviste sul Medio oriente con il cappellino rosso che invita a votare 5 sì... Le immagini fanno indignare il centrodestra. "Bersani che si fa intervistare al corteo per Gaza agghindato col cappello che invita a votare Sì ai referendum di domani, è una schifezza morale e legale. Morale perché si strumentalizza il dramma palestinese, di cui evidentemente a Bersani, Conte, Schlein e Fratoianni interessa ben poco. Legale perché oggi è giorno di silenzio elettorale", afferma su X Nicola Procaccini, europarlamentare di Fratelli d'Italia e co-presidente di ECR.

"Ma per l’ennesima volta la sinistra organizza una manifestazione a meno di 24 ore dal voto, incurante della legge che le vieta. Ovviamente se fosse stato il centrodestra a fare lo stesso, sarebbe stata assordante la protesta delle sinistre nei confronti del governo", fa osservare l'esponente di FdI. E Bersani? Sentite come risponde su X: "Sono un cittadino semplice. C’era il sole, mi hanno allungato un cappellino e l’ho preso. Se veniva Procaccini e mi dava un Borsalino, mettevo quello". Frase beffarda che non entra nel merito delle contestazioni e che fa discutere. "Un cappello a caso....certo ci crediamo sicuramente.......ma insomma quando lo capirete che gli Italiani sanno già dove andare domani....lontano dai seggi", scrive un utente. "Nulla mi toglie dalla testa che tutta sta pantomima è solo per avere un bacino elettorale, non ho mai visto tutto sto fervore contro lo sterminio dei Curdi o per i Cristiani perseguitati in Africa, i Siriani e altro ancora. Siete solo sciacalli che stanno cavalcando un’onda", osserva un altro.

Lo stesso Procaccini replica sui social: "Bersani sostiene di aver messo un cappello pro referendum a sua insaputa. E con il solito tono radical chic mi invita a regalargli un Borsalino, che non è esattamente un simbolo del proletariato... Manifestazione di piazza a Roma, appello finale ai referendum dei leader, foto della Meloni con Hitler e Mussolini, e assalto alla sede di Fratelli d’Italia a Torino. Insomma, una normale giornata di silenzio elettorale della sinistra”, conclude l'europarlamentare di Fratelli d’Italia-ECR co-presidente del gruppo dei Conservatori al Parlamento europeo.