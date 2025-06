Sinistra allo scoperto al corteo per Gaza: spot di Bersani per il referendum. D'Alema: alle prossime elezioni...

07 giugno 2025 a

a

a

D'accordo la Palestina. Ma il vero tema sembra essere quello delle prossime elezioni, oltre che il referendum dell'8 e 9 giugno. Due veterani della sinistra in piazza a Roma per Gaza non vanno tanto per il sottile. "Il significato di questa manifestazione va al di là di questo, però, certo, il centrosinistra deve essere unito per vincere le elezioni. Se lo fosse stato, avrebbe vinto anche le ultime elezioni. Vorrei ricordare che Meloni ha avuto un milione e 200mila voti in meno delle forze oggi all'opposizione. Quindi credo che non si voglia ripetere quell'errore. La seconda volta sarebbe un crimine", ha detto Massimo D'Alema al corteo per Gaza organizzato da Pd, M5s e Avs parlando con i cronisti.

Conte-Schlein, scintille prima della piazza. Così i ProPal provano a cacciare Carrai

Non è solo. "Questo centrosinistra è d'accordo sul tema del lavoro, della sanità, sul tema delle politiche sulla casa - dice Pierluigi Bersani a Piazza San Giovanni -. Questo centrosinistra è d'accordo su una miriade di cose. Lodevole, nobile il richiamo all'unità" scandito alla manifestazione per Gaza. "Ma anche inutile. È plasticamente rappresentato il popolo di centrosinistra". E se ci sono ancora difficoltà nel mettere insieme una coalizione, per Bersani, è perché "non ci si rende ancora conto che danni fa la destra ancora li'".

Palestina libera e.... Bella ciao. Sinistra in piazza a Roma per il Gazarendum

"Non ci si distingue: questo è il popolo del centrosinistra. Non sono antisemiti, sono qui per dire basta al massacro. È la stessa gente che dice Sì alla dignità del salario, Sì alla cittadinanza di chi studia, lavora e paga le tasse qui. È tutta gente che domani andrà a votare", dice ancora l'ex segretario del Pd che fa lo spot per i referendum.