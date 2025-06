Palestina libera e.... Bella ciao. Sinistra in piazza a Roma per il Gazarendum

07 giugno 2025 a

Al grido di "Palestina libera" sulle note di "Bella Ciao" ecco il corteo per Gaza, la manifestazione pro-Palestina promossa dai partiti di centrosinistra Avs, M5s e Pd, alla viglia dei referendum sul Jobs Act e sulla cittadinanza più veloce per i migranti. Partenza da piazza Vittorio Emanuele II e arrivo a Porta San Giovanni. Tra i leader di partito presenti Elly Schlein, Giuseppe Conte, Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli dietro lo striscione che apre il corteo alla partenza. "Quella di oggi è un'enorme risposta di partecipazione del popolo italiano per dire basta alla strage dei palestinesi - ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein -. Questa è un'altra Italia che non tace, un'Italia che vuole il cessate il fuoco e che chiede il riconoscimento dello Stato della Palestina: questa è l'Italia che vogliamo". A farle eco, il presidente del M5s, Giuseppe Conte: "La presenza di tantissimi cittadini italiani qui oggi è il segno che l'opinione pubblica non ci sta più e chiede lo stop a questo sterminio".

Centinaia di bandiere accompagnano la marcia, molte di partito ma altrettante riportanti i colori della Palestina. Alla testa del corteo i leader, Schlein, Conte, Fratoianni e Bonelli. Più tutta una serie di parlamentari ed esponenti dei tre partiti. Tra i dem Provenzano, Marco Furfaro, Piero De Luca, Francesco Boccia, Chiara Braga, Filippo Sensi. Presenti anche Vincenzo de Luca, Pierluigi Bersani e Massimo D'Alema. Fornita anche la truppa M5s: ad accompagnare il presidente Conte, la vecchia e la nuova guardia del partito.