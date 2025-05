Gasparri-Fedez, cosa c'è dietro la partecipazione al congresso dei Giovani di Forza Italia

29 maggio 2025 a

a

a

"Ma no, Fedez non è assolutamente di Forza Italia". Maurizio Gasparri conferma che la presenza del rapper al congresso dei Giovani azzurri nasce in un altro modo, e con altri intenti. "Lui mi aveva invitato al suo podcast e così io ho deciso di chiamarlo e dirgli: tu mi hai invitato, vengo e facciamo il podcast, però se io accetto un invito da te, tu lo accetteresti da me per parlare di questi temi? Mi ha detto: ‘perché no?’". "Sono passati dieci anni, nel frattempo sono cambiate tante cose – riprende il capogruppo FI al Senato, sempre a Rai Radio1 per Un Giorno da Pecora – e lui si è molto occupato di disagio giovanile, anche con una sua canzone, 'Battito'".

Scoppia la pace Ferragni-Codacons: insieme contro violenza e stalking

Dunque, "Fedez dirà quello che vuol dire, non farà un concerto, sarà una presenza gratuita di una persona che interverrà per parlare di queste tematiche", sintetizza. Detto questo, Gasparri non si è sottratto davanti alla proposta di intonare alcune strofe di uno dei brani più famosi di Fedez, il tormentone Vorrei ma non posto.