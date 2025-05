Sondaggio Campania: Cirielli e Fico in testa. Ma fra i favoriti spunta il braccio destro di De Luca

Domenico Giordano 28 maggio 2025 a

Il sondaggio realizzato da Winpoll in previsione delle prossime elezioni regionali in Campania, è una fotografia a due facce: la prima ci racconta la componente di percezione dei cittadini rispetto ai possibili schieramenti e candidati, la seconda, ancor più importante, ci aiuta a capire quali sono le attese di quest’ultimi rispetto ai possibili esiti elettorali e ai nuovi rappresentanti istituzionali. La ricerca ha provato a misurare proprio quest’ultimo aspetto chiedendo ai mille campani che hanno risposto, il grado di conoscenza e di fiducia nei confronti di alcuni dei possibili candidati a presidente. Così, per il centro-destra sono stati sondati Edmondo Cirielli, di Fratelli d’Italia e vice ministro agli Esteri, Gianpiero Zinzi, parlamentare e coordinatore regionale della Lega, Mara Carfagna, transitata di recente in Noi Moderati di Maurizio Lupi e, infine, il coordinatore della ZES Unica, l’avvocato Giosy Romano. Sul fronte opposto, quello del campo largo, troviamo invece Roberto Fico e Sergio Costa, entrambi del M5S, il primo è stato Presidente della Camera dal 2018 al 2022 e il secondo Ministro dell’Ambiente nei governi guidati da Giuseppe Conte. Accanto a loro due, ci sono l’attuale Vicepresidente della giunta regionale, Fulvio Bonavitacola, uomo da sempre vicino a Vincenzo De Luca e l’attuale capogruppo in Consiglio del PD, Mario Casillo.

Nello spettro della conoscenza dei candidati di centro-destra, l’onorevole Carfagna batte gli altri competitor d’area con il 61%, ma anche i due rappresentanti di Fratelli d’Italia e di Lega si prendono una quota non marginale con il 45% e il 42%. Mentre, sul versante del campo largo a dominare il fattore conoscenza è Roberto Fico che incassa un lusinghiero 78%, in assoluto la percentuale più altra tra tutti gli otto possibili candidati. Se passiamo alla verifica della fiducia, troviamo un riequilibrio di valori tra i diversi esponenti. Infatti, nel centro-destra c’è una sostanziale parità, con Cirielli al 35%, Zinzi e Carfagna al 30% e Romano, leggermente sotto, con il 28%. Per il centro-sinistra con l’apporto del M5S, c’è la conferma di Roberto Fico che raggiunge un tasso di fiducia del 53% dei campani, incalzato da Fulvio Bonavitacola con un ottimo 50%. Sergio Costa e Mario Casillo, invece, si marcano a vicenda con un 36% e un 35% di fiducia.

Sulle intenzioni di voto, dato che attira le attenzioni maggiori, per quanto concerne le coalizioni i tre maggiori degli Esteri partiti del centro-destra, Fratelli d’Italia, Forza Italia e Lega raggiungono insieme, a quattro mesi dal voto autunnale, il 37% dei consensi, con Fratelli d’Italia a far da traino con una previsione del 22%. I partiti di centro-sinistra, PD e AVS insieme al M5S, senza quindi contare Italia Viva, Azione e Socialisti, rimangono vicini alla soglia del 50%.

In sintesi, la fotografia ci restituisce questo spaccato: sul fronte del centro-destra abbiamo due candidati con potenzialità assai simili, cioè Edmondo Cirielli e Gianpiero Zinzi, che nelle possibili preferenze personali sono in vantaggio rispetto agli altri due, Carfagna e Romano. Edmondo Cirielli raccoglie il 45% di preferenze personali, mentre Gianpiero Zinzi il 24%. Per il versante che dovrebbe raccogliere l’eredità pesante di De Luca, troviamo Roberto Fico in pole position con il 54% delle preferenze rispetto a Costa al 19% e a Bonavitacola con il 17%. Questi i numeri, sui quali pesa ancora una duplice incognita: da un lato, la scelta dei candidati alla carica di presidente che le coalizioni ancora non hanno ufficializzato e rispetto alla quale le acque sono ancora poco chiare, dall’altra c’è proprio l’incognita Vincenzo De Luca che con le sue decisioni potrebbe ribaltare tutto il tavolo. Il presidente, impossibilitato a presentarsi per un terzo mandato, potrebbe portare alle estreme conseguenze il braccio di ferro con il Pd e scegliere di formare una propria coalizione. Una scelta che spariglierebbe tutto, mettendo in discussione gli attuali rapporti di forza.