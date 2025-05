Elezioni Comunali, lo spoglio di Genova, Ravenna, Taranto e Matera: i risultati

26 maggio 2025 a

a

a

Elezioni amministrative, a Genova il candidato del centrodestra Pietro Piciocchi si è congratulato con Silvia Salis. In base alla III proiezione del Consorzio Opinio Italia per Rai alle comunali di Genova, la coalizione a sostegno di Silvia Salis candidata di Partito democratico, Alleanza verdi e sinistra, Silvia Salis sindaca, Riformiamo Genova, Movimento 5 Stelle, è al 51%. La coalizione in supporto di Pietro Piciocchi, candidato per il centrodestra (Bucci Noi Moderati Orgoglio Genova, Lega, Forza Italia, Piciocchi sindaco vince Genova, Udc, Fratelli d'Italia, Npsi-Democrazia cristiana) è al 44,4%.

Secondo le proiezioni, Ravenna resta al centrosinistra al primo turno: il candidato del centrosinistra Alessandro Barattoni avrebbe infatti una percentuale oltre il 57%. A Taranto si andrebbe verso il ballottaggio con il candidato del centrosinistra Pietro Bitetti (36,8%) in vantaggio sul candidato Francesco Tacente (civiche supportate dalla Lega), 27,5%, e il candidato del centrodestra Luca Lazzaro . A Matera è avanti Roberto Cifarelli (alla guida di una coalizione riformista), con una forbice tra il 44,5 e il 48,5%. A seguire il candidato sindaco del centrodestra Antonio Nicoletti (31,5-35,5%).