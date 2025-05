Gianni Alemanno, l'evento di solidarietà a Rieti. Storace: "Non c'è giustizia senza umanità"

23 maggio 2025 a

"Non c’è giustizia senza umanità: ritroviamoci per dire basta ad un trattamento carcerario che ha dell’incredibile. Chi è stato ucciso? Chi è stato picchiato? A chi ha rubato qualcosa?". A scriverlo sui social è Francesco Storace che promuove l'evento "Canti di Libertà per Gianni Alemanno", in solidarietà all'ex sindaco di Roma in carcere dal 31 dicembre scorso. Venerdì 23 maggio alle ore 18:30, infatti, si terrà a Rieti, presso il Ristorante da Chef in Largo Velino Fratelli Conti 30, una serata di solidarietà in favore di Alemanno e per raccogliere fondi per le spese legali tramite il “Comitato Raccolta Fondi per spese di giudizio”. L’iniziativa vedrà la partecipazione di numerose personalità, tra cui Claudio Milardi, Chicco Costini, Brian Carelli, Beppe Lauria, Fabio Filomeni, Lele Petrucci, Luca Malcotti, Simone Di Stefano e lo stesso Francesco Storace. L’evento sarà arricchito da un concerto con le esibizioni di Francesco Mancinelli, Silvia Preda e Nicolò Olivieri.