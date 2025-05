America's Cup, Napoli si aggiudica l'edizione 2027. Meloni fa festa: "Orgogliosa, un grande risultato"

15 maggio 2025 a

L'America's Cup, il più antico trofeo sportivo del mondo, sbarca per la prima volta in Italia. Il Governo italiano, in collaborazione con il Team New Zealand e il Royal New Zealand Yacht Squadron, hanno infatti annunciato che sarà Napoli la "Città Ospitante per la 38/a edizione della Louis Vuitton America's Cup che si terrà nella primavera e nell'estate del 2027". "Sono orgogliosa di annunciare che l'America's Cup si disputerà, per la prima volta nella storia, in Italia. Sarà Napoli la città che ospiterà nel 2027 la trentottesima edizione del torneo velico più famoso e prestigioso al mondo, un evento globale che coinvolge milioni di appassionati e rappresenta una sintesi unica tra tradizione, innovazione tecnologica, eccellenza ingegneristica e spirito competitivo", ha dichiarato la presidente del Consiglio dei ministri, Giorgia Meloni. "Ringrazio il Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, il Ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, il Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, Sport e Salute e tutti coloro che hanno lavorato, con passione e determinazione, per raggiungere questo grande risultato - ha aggiunto la premier -. La scelta del capoluogo partenopeo contribuirà a rafforzare il rinnovato protagonismo del Sud, che in questi anni ha saputo riscoprire il suo dinamismo e il suo orgoglio, registrando una crescita del PIL e dell'occupazione superiore alla media nazionale".

Team New Zealand, detentrice del trofeo, aveva diritto di scegliere la sede dopo aver vinto la sua terza Coppa consecutiva a Barcellona lo scorso anno. La scelta di Napoli è arrivata dopo la decisione di non riportare la coppa in patria, ad Auckland, adducendo difficoltà finanziarie. L'ad del team Grant Dalton aveva inizialmente lasciato aperta la possibilità di tornare in Nuova Zelanda se ci fossero stati i fondi necessari, ma ha scartato questa opzione il mese scorso dopo che il Team non è riuscito a ottenere il sostegno necessario dal governo neozelandese. A sua volta l'amministrazione comunale di Barcellona, sede dell'ultima edizione, ha deciso di non candidarsi per ospitare un'altra Coppa pochi giorni dopo che Team New Zealand aveva completato il suo three-peat, adducendo anche in questo caso costi elevati e in mezzo a proteste contro il cosiddetto "sovraffollamento turistico". Così per la prima volta in assoluto, la Louis Vuitton Cup e Louis Vuitton l'America's Cup Match si svolgeranno in Italia, paese con una delle storie più straordinarie e appassionate nella tradizione dell'America's Cup. Le barche italiane hanno raggiunto la finale di match race per ben tre volte, l'ultima delle quali con Luna Rossa nel 2021. La stessa Luna Rossa è arrivata a un passo dal traguardo anche a Barcellona, dove è stata sconfitta però in semifinale da Britannia. Luna Rossa Prada Pirelli si è consolata però vincendo la prima America's Cup femminile sempre a Barcellona e l'evento riservato ai giovani velisti.

Nel 2027, pertanto, il mondo guarderà all'Italia, e in particolare a Napoli, sito Patrimonio Unesco e una delle città più antiche d'Europa, che diventerà la sede per il trofeo sportivo più antico al mondo. "L'Italia e Napoli offriranno alla Louis Vuitton 38 America's Cup un'esperienza senza pari che contribuirà ad accrescere il mito, la passione, la rivalità e l'innovazione della America's Cup", si legge nel comunicato degli organizzatori. "La scelta dell'Italia e, in particolare, di Napoli come sede della 38. edizione dell'America's Cup rappresenta per l'intera Nazione una straordinaria opportunità di valorizzazione, sviluppo e crescita del territorio che ospiterà gli eventi, con l'impegno da parte nostra di allargare i benefici, promuovendo anche iniziative, progetti e misure a supporto dell'educazione e dell'economia del mare. L'assegnazione di questa edizione della più importante competizione velica mondiale è stata una meravigliosa vittoria di una squadra", ha detto il Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi. "Siamo orgogliosi di annunciare che la 38 edizione dell'America's Cup si terrà a Bagnoli, Napoli. Questo prestigioso evento sportivo rappresenta un passo importante nella riqualificazione di un'area che da tempo affronta difficoltà e al cui sviluppo e crescita rimaniamo fermamente impegnati", ha aggiunto il Ministro dell'Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti. La competizione per la 38/a America's Cup si svolgerà sotto l'ombra del Vesuvio, proprio lungo la costa di una città con un patrimonio ricco di storia. "Napoli è pronta ad accogliere la più importante competizione velica del mondo in un momento storico, i 2.500 anni dalla fondazione della città, in preparazione di Napoli Capitale Europea dello Sport nel 2026 dove lo sport è leva di coesione sociale e sviluppo sostenibile. Una simbolica convergenza che rende questo evento ancora più significativo", ha detto il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi. "La complessa opera di bonifica e riqualificazione di Bagnoli è già avviata e procede secondo il programma, l'America's Cup rappresenterà un potente ed ulteriore catalizzatore per il turismo, l'economia del mare", ha aggiunto.