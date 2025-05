Antimafia, Forza Italia dopo l'audizione di Mori e De Donno: “Nomi precisi e vicende inquietanti, andremo fino in fondo”

13 maggio 2025 a

Questa mattina, presso l'aula del V piano di Palazzo San Macuto, la Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, ha svolto il seguito dell'audizione di Mario Mori, generale dell'Arma dei Carabinieri in congedo, e di Giuseppe De Donno, colonnello dell'Arma dei Carabinieri in congedo, nell'ambito del filone di inchiesta sulla strage di via D’Amelio.

Dopo l’appuntamento è arrivata la nota congiunta del Capogruppo al Senato di Forza Italia, Maurizio Gasparri, membro della Commissione Antimafia, il Vicepresidente della Commissione Antimafia di Forza Italia, Mauro D’Attis, il Capogruppo in Commissione Antimafia di Forza Italia, Pietro Pittalis ed i membri Pierantonio Zanettin, Giuseppe Castiglione e Chiara Tenerini: “Vogliamo ringraziare il generale Mori e il colonnello De Donno per la loro audizione in Commissione antimafia. Dove rispondendo alle domande e facendo ulteriori richiami allo storico documento che avevano già illustrato e depositato hanno fatto con coraggio espliciti riferimenti e persone e vicende, sulle quali la commissione si dovrà pronunciare con chiarezza. Mori e De Donno, assolti dopo una autentica e lunga persecuzione, hanno fatto nomi e illustrato vicende inquietanti. Hanno fatto nomi precisi. Da Giammanco a Lo Forte, da Pignatone a Leoluca Orlando. Hanno ribadito la verità sulla torbida vicenda dell’archiviazione dell’inchiesta Mafia-appalti, causa di stragi di mafia. Hanno con coraggio reso un ulteriore servizio alla Repubblica. Sono stati vani i tentativi minoritari e infondati di rallentare l’attività dell’antimafia. Andremo fino in fondo, affinché la verità si affermi su menzogne e manovre politico-giudiziarie i cui promotori sono emersi con chiarezza. Anche con manovrette fallite dell’ultimo secondo che non ci ostacoleranno”.