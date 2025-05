Referendum e sindacato spaccato, Telese sbotta: "Muoiono persone". Carfagna: "Sciacallo"

12 maggio 2025

Alta tensione a L'aria che tira, il programma di politica e di attualità di La7. David Parenzo ha lanciato sul tavolo del dibattito il tema che più surriscalda la politica italiana: i cinque referendum approvati a gennaio dalla Corte Costituzionale su lavoro e cittadinanza per i quali gli italiani saranno chiamati alle urne l'8 e il 9 giugno. Ospite in studio, Mara Carfagna, segretario di Noi Moderati, ha posto l'accento sia sul fatto che "il quorum non si raggiungerà" che sulla "spaccatura del sindacato", ricordando che la leader della Cisl Daniela Fumarola si è espressa per l'astensione. Argomento, questo, che ha scatenato l'immediata reazione di Luca Telese. "Non fate le leggi, muoiono le persone. Le persone vanno tutelate", ha scandito il giornalista riferendosi all'incidente ferroviario di Brandizzo, per cui hanno perso la vita cinque operai. I toni si sono presto alzati. "Non fare lo sciacallo sulla morte delle persone. Vergogna! Il governo ha fatto quello che doveva fare, il Parlamento ha fatto quello che doveva fare. Non si agisce attraverso il referendum. Fai i comizi a casa tua. Presentati alle elezioni e vediamo chi vota", ha ribattuto Carfagna.