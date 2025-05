Animali sui voli, Biancofiore esulta per il via libera di Enac: “Altro passo per la civiltà”

12 maggio 2025 a

a

a

Ok dal cda dell'Enac alla delibera che consente il trasporto in cabina di animali da compagnia anche oltre il limite attuale di 8-10 kg (a seconda della compagnia). Le nuove regole, elaborate dall'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, permettono l'adozione da parte delle compagnie aeree di procedure dedicate: gli animali dovranno essere sistemati in trasportini omologati, posizionabili anche sopra i sedili, senza intralciare le uscite di emergenza o l'operatività dell'equipaggio, garantendone il benessere. I contenitori dovranno essere fissati con le cinture o con specifici sistemi di ancoraggio. Una misura che intercetta un cambiamento nei bisogni dei viaggiatori e rende il trasporto aereo più pet-friendly.

La senatrice Michaela Biancofiore, presidente del gruppo Civici d'Italia, NM, UDC, MAIE, ha commentato così il via libera: “Dopo le promesse, la decisione ufficiale del CDA di Enac che oggi ha dato il via libera agli animali in cabina che superano gli 8/10 kg, rappresenta un nuovo passo, dopo l'ammissione negli uffici del Senato e quindi delle assemblee legislative, per una rivoluzione di civiltà che coinvolge da vicino la stragrande maggioranza delle famiglie italiane. I voli pet-friendly sono solo un nuovo tassello per passare da una società Pet friendly ad una Pet inclusive. Un doveroso ringraziamento all''Ente Nazionale per l'Aviazione Civile e al suo presidente Pierluigi Di Palma, al gruppo di lavoro dell'Enac coordinato dall'avvocato Marco Di Giugno insieme a Ita Airways,Neos, Aeroitalia, Skyalps, Airdolomiti, che hanno preso a cuore un indirizzo specifico del Ministro delle Infrastrutture e dei Traporti in risposta ad una mia interrogazione. Alla vigilia dell'estate, consentire agli animali di viaggiare con i propri padroni parteciperà anche alla prevenzione degli odiosi abbandoni”.