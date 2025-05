Festa della Mamma, videomessaggio di Meloni: "Monumento all'amore e alla dedizione"

11 maggio 2025

"Tanti auguri a tutte le mamme, monumento all'amore, alla dedizione, alla disponibilità". Lo dice la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in un messaggio sui social in occasione della Festa della Mamma. "Riuscire a mettere insieme tutto tra famiglia, vita, lavoro certi giorni sembra impossibile, però tra mille difficoltà ce la facciamo -aggiunge-. Perché abbiamo testa, cuore e una forza che potrebbe sembrare sovrumana. Essere mamma è la sfida più impegnativa ma anche la più straordinaria che la vita possa regalare, grazie a tutte le mamme: senza di loro non esisterebbe nulla".