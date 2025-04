Meloni e l'incontro Trump-Zelensky: "Ultimo regalo del Papa". La stoccata a Schlein e l'annuncio sul lavoro

29 aprile 2025 a

Il funerale di Papa Francesco che ha visto i leader mondiali sotto la cupola di San Pietro arriva al termine di quindici giorni intensissimi per la premier Giorgia Meloni. Nella basilica lo storico incontro faccia a facia tra Donald Trump e Volodymyr Zelensky: "Non sarei mai stata lì. Non c'entravamo noi altri leader, non so se qualcuno ha pensato di doverci essere, ma io no. Credo sia stato un momento bellissimo, e a quanto mi è stato detto dai protagonisti potrebbe anche aver rappresentato un punto di svolta. Forse l'ultimo regalo di Papa Francesco a noi tutti", dice la premier in un'intervista al Corriere della Sera. "Penso che (il Papa, ndr) meritasse un funerale imponente e senza alcun intoppo, come è stato, e penso che in quel faccia a faccia ci fosse, non so come dirlo... il suo spirito", ha aggiunto.

Nel corso dell'intervista Meloni risponde alla domanda se è "imbarazzata" dall'amicizia con Trump , un presidente che spacca in due non solo l’America ma il mondo". "Anche di me si dice che spacco in due l’Italia, e non è vero. E a dirlo, guardi un po’, sono gli stessi le cui valutazioni trovo francamente superficiali e infantili", rosponde la premier che dopo dopo chiarisce: "Quando la leader del Pd dice che 'Trump non può essere un nostro alleato', cosa intende esattamente? Che rompiamo i rapporti di alleanza di 70 anni e usciamo dalla Nato? Perché capisco gli slogan, ma poi bisogna anche essere conseguenti. Io non penso che le nostre alleanze fondamentali con i Paesi partner cambino in base a chi vince le elezioni. Evidentemente la sinistra sì. E in fondo non mi stupisce: per noi l’interesse nazionale viene prima di ogni cosa, per altri prevale l’appartenenza ideologica", è la stoccata a Elly Schlein.

Nel corso del colloquio il presidente del Consiglio annuncia inoltre per il Primo Maggio "qualcosa di estremamente importante per i lavoratori, cioè la loro sicurezza", Di che si tratta? Meloni parla di un pacchetto di "interventi concreti per la sicurezza sul lavoro, perché è inaccettabile che ogni giornata sia scandita da morti e infortuni. Metteremo a disposizione importanti risorse che intendiamo utilizzare confrontando le nostre proposte con quelle dei sindacati e delle associazioni datoriali. Valuteremo insieme cosa è più utile per la sicurezza dei lavoratori", annuncia la premier.