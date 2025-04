Congresso Ppe, Nevi sul ruolo di Forza Italia: "sempre più centrale"

29 aprile 2025 a

"Ciò che colpisce del congresso del PPE che si sta svolgendo a Valencia è la centralità di Forza Italia, con la grande vicinanza dimostrata dal presidente Max Weber, dalla presidente della Commissione, Ursula Von der Leyen, e dalla presidente del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, che ha partecipato alla cena della nostra delegazione. Dal discorso tenuto dal nostro Segretario nazionale, Antonio Tajani, è emerso inoltre come le nostre idee e le nostre proposte stiano sempre più diventando patrimonio dell'intero Partito Popolare Europeo. Qui a Valencia il clima è bellissimo, anche a seguito della grande vittoria alle elezioni europee, in cui il Ppe è riuscito finalmente a scrollarsi di dosso la presenza ingombrante dei socialisti europei, che hanno condizionato negativamente le politiche dell'Unione degli ultimi anni, soprattutto per quanto riguarda l'ambiente, la competitività, l'industria. Oggi il Partito Popolare Europeo è determinato a costruire una nuova Europa, che sia in grado di affrontare le tante sfide che ci attendono e di prendere una posizione chiara sulla difesa, sulle politiche ambientali, agricole, industriali, e di rilanciare il rapporto con gli Stati Uniti affinché non sia più subalterno ma paritario". Così il portavoce di Forza Italia Raffaele Nevi, a margine del congresso del PPE che si sta svolgendo a Valencia.